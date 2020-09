„Jest to kłopot Rafała Trzaskowskiego, ale niezawiniony przez niego” – powiedział Sławomir Neumann, nawiązując do kolejnej awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. „Nie jest to rzecz komfortowa. Rafał Trzaskowski musi się skupić na zamknięciu awarii” – dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM. W ten sposób tłumaczył opóźnienie powołania do życia ruchu politycznego „Nowa Solidarność”. On sam, jak zaznaczył, do niego się nie wybiera. „Nie wybierałem się do „Nowej Solidarności”, bo jak rozumiałem ten ruch Rafała Trzaskowskiego, on jest skierowany do ludzi, którzy nie chcą być członkami partii politycznej, chcą działać aktywnie w przestrzeni publicznej, mają zapał i energię” – powiedział Neumann w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

