„Ja nie będę ukrywał, że zwracaliśmy uwagę Jarosławowi Gowinowi - jeszcze kiedy naszym zdaniem był prezesem - że jest nieporządek w partii, prosiliśmy o uporządkowanie spraw statusowych i oferowaliśmy pomoc” – mówił Michał Cieślak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, komentując sytuację w Porozumieniu. W partii trwa spór o to, kto jest jej prezesem. „Jarosław Gowin o tym zapomniał, my przez przypadek natknęliśmy na te dokumenty” – dodał gość Marcina Zaborskiego, tłumacząc dlaczego przez trzy lata w Porozumieniu nikt nie zorientował się, że – według statutu partii – wygasła kadencja jej prezesa i potrzebne są kolejne wybory. „Faktycznie, jest to przykra sprawa” – mówił polityk.

Michał Cieślak / Wojtek Jargiło / PAP

Marcin Cieślak pytany o to, czy - jeżeli sąd orzeknie, że Gowin wciąż jest prezesem Porozumienia - odejdzie z rządu z powodu braku partyjnej rekomendacji. Podejmiemy kolejną próbę rekomendacji, albo jej uchylenia. Najważniejsze jest, żeby takie decyzje podejmowało ciało statutowe - tłumaczył polityk, dodając, że wciąż podaję rękę Jarosławowoi Gowinowi.

Odnosząc się do tego, że sprawa braku wyborów na prezesa partii wyszła na jaw dopiero po trzech latach od statusowego terminu, gość Marcina Zaborskiego przekonywał, że już wcześniej działacze partii zwracali uwagę na ten problem Gowinowi. Zwracaliśmy uwagę na to, że sekretarz generalny nie przywiązuje uwagi do szczegółów i, że będzie to skutkowało negatywnymi działaniami wobec partii. Jednym z tych negatywnych skutków jest teraz to, że mamy problem z otrzymywaniem subwencji - mówił Cieślak.

Cieślak: Na razie nie rozważam zmiany barw politycznych

Ten projekt nie jest w obiegu międzyresortowym dzisiaj, ani nie jest oficjalnie przedstawiony, żebyśmy o nim dyskutowali - mówił Michał Cieślak w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Owszem, słyszę różnego rodzaju propozycje podziału Mazowsza, również ze strony polityków czy samorządowców, ale trudno, żebym się do tego odnosił, jeżeli dzisiaj nie ma sformalizowanego dokumentu i projektu - dodał minister ds. samorządów.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa, czy zagłosowałby na Jarosława Gowina, gdyby ten wystartował w wyborach na Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście - odpowiedział Cieślak. To mogłoby być dobre rozwiązanie - przekonywał minister.

W programie padło też pytanie, czy Cieślak, wyrzucony z Porozumienia przez Jarosława Gowina, zasili szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie rozważam zmiany barw politycznych. Jestem członkiem Porozumienia. Chcemy powalczyć o naszą partię, żeby nie doszło do jej zniszczenia lub wprowadzenia komisarza - odpowiedział minister. Marcin Zaborski dopytywał Cieślaka, czy może dziś wykluczyć, że w kolejnych wyborach nie wystartuje już jako formalny członek partii Jarosława Kaczyńskiego. Nie mogę tego wykluczyć. Natomiast przygotowuję się do tego, żeby kandydować z list PiS tak, jak kandydowałem do tej pory, czyli jako członek Porozumienia - odpowiedział minister ds. samorządów.