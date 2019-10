„Wybór szefa partii, zmiana funkcjonowania partii jest koniecznością i to musi nastąpić, ale to jest trzeci krok, bo pierwszy, najważniejszy, tu i teraz to jest Senat i nasz klub. Od tego jak będzie ułożony nasz klub, jak podzielimy sobie zadania, będzie zależała przyszłość partii” – stwierdziła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska pytana o to, czy wystartowałaby w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. „Jeżeli będą wybory na szefa partii ja taką decyzję może rozważę, może nie. Nie jest to moje marzenie” – dodała.

Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej oznajmiła też, że jest gotowa podjąć się pełnienia funkcji wicemarszałka Sejmu. Uważam, że ma doświadczenie w Sejmie i cenię Sejm - zaznaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Ludzie stwierdzili, że warto mi zaufać"

W Porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek pytał Małgorzatę Kidawę-Błońską czy czuje się odpowiedzialna za wynik Koalicji Obywatelskiej w wyborach. W jakiś sposób tak, ale też mam takie poczucie, że to, że pojawiłam się w tej kampanii dało ludziom taką nadzieję, że jest szansa, że może uda się zrobić to, że PiS nie będzie rządził samodzielnie - odpowiedziała wicemarszałek Sejmu.



Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej wyraziła również zadowolenie z wyniku, jaki osiągnęła w wyborach parlamentarnych. Sama wygrałam z Prawem i Sprawiedliwością (...) ludzie stwierdzili, że warto mi zaufać i ten wynik podniosłam. Na pewno nie jest to wynik, jakbym chciała, żeby miała Koalicja, ale ja mogę powiedzieć, że dla wielu ludzi to było ważne, że jestem liderem tej listy (warszawskiej - przyp. RMF FM) - stwierdziła.

Robert Mazurek, RMF FM: Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska jest moim gościem. Czy pani pije wino i pali cygara?

Małgorzata Kidawa-Błońska: Na pewno cygar nie palę. Nawet nie za bardzo przepadam za zapachem, bo jest bardzo uciążliwy i trujący.

Znawcy też mówią, że się nie powinno łączyć wina z cygarami, bo wtedy cały aromat wina jest zupełnie niedostępny. Ale pytam o to nie dlatego, że to takie ważne - same cygara.

Palenie szkodzi i w ogóle powinniśmy powiedzieć, że palenie jest niezdrowe.

Tak jest. "Gazeta Wyborcza" na pierwszej stronie donosi, że nie wszyscy w Platformie Obywatelskiej tak uważają. Piotr Borys, Robert Tyszkiewicz i Mariusz Witczak.

Najbliższe otoczenie przewodniczącego Schetyny.

Oni popalają cygara, piją wina. Ale nie to jest najważniejsze, tylko, że to oni odpowiadali za kampanię wyborczą. Prawda to?

Na pewno, jako osoby najbliższe w otoczeniu przewodniczącego miały wpływ na kampanię i na pewno duży wpływ i o tym powinniśmy rozmawiać. Ale o tym powinniśmy rozmawiać wewnątrz partii, na zarządzie, na klubie. Taka dyskusja musi się odbyć.

Dlaczego w takim razie nie powinniśmy rozmawiać o odpowiedzialności szefa sztabu, którym był Krzysztof Brejza. Sekretarza, którym był Adam Szłapka. Innych, pozostałych członków sztabu. Czyżby dlatego, że - jak pisze "Wyborcza" - Brejza wiedział, ze sztab jest udawana, a on malowany?

Ja nie chcę i nie będę tutaj na ten temat rozmawiała. Wiem, że będziemy rozmawiać na ten temat na najbliższym zarządzie, zęby wyciągnąć wnioski - co było źle zrobione w tej kampanii. Bo było wiele rzeczy zrobionych dobrze, ale było też wiele rzeczy zrobionych źle. I na ten temat trzeba porozmawiać, po pierwsze - na przyszłość, żeby wyciągnąć wnioski i więcej takich błędów nie robić, a po drugie - jeżeli myślimy o przyszłości, trzeba tak skonstruować funkcjonowanie partii, żeby to dobrze działało.

Pani marszałek, pani była twarzą tej kampanii. Czy pani się czuje odpowiedzialna za wynik Koalicji Obywatelskiej?

W jakiś sposób tak, ale też mam takie poczucie, że to, że pojawiłam się w tej kampanii dało ludziom nadzieję, że jest szansa, że może uda się zrobić to, że PiS nie będzie rządził samodzielnie. Z resztą mój wynik - za co chciałam bardzo podziękować wszystkim głosującym za granicą, bo ja sama wygrałam z Prawem i Sprawiedliwością, a do tego, jeżeli dodamy glosy innych kandydatów na liście warszawskiej - czyli ludzie stwierdzili, że warto mi zaufać i ten wynik podniosłam. Na pewno nie jest to taki wynik, jakbym chciała, żeby miała Koalicja, ale ja mogę powiedzieć, że dla wielu ludzi było ważne, że jestem liderem.

Pani była liderem i w Warszawie zrobiła pani świetny wynik?

Ale też mam wrażenie, że pomogłam moim kolegom w kraju.

No ale ten wynik ostateczny okazał się być dla was jednak porażką. W gruncie rzeczy, jesteście jedyną startującą partią, o której można powiedzieć, że poniosła porażkę - 27,4 procent. To jest jednak sporo mniej w punktach procentowych, niż miała Platforma i Nowoczesna 4 lata temu.

Ale opozycyjne partie wzięły jednak prawie milion osób więcej zagłosowało.

I pani się cieszy, że dobry wynik miała Lewica i PSL? Trzeba było się cieszyć, że wy mieliście dobry wynik.

Nie, ja się cieszę, że obudziło się społeczeństwo. Wolałabym mieć większy wynik i miałam nadzieję, że będzie tak, że nasz wynik i wynik partii opozycyjnych pozwoli - i na to liczyłam i miałam taką nadzieję - że PiS nie będzie mógł samodzielnie stworzyć rządu.

No, ale może samodzielnie stworzyć rząd. A co do pani, to wypowiedziała się na pani temat również posłanka, później europosłanka Platformy Obywatelskiej, Julia Pitera. Posłanka, później europosłanka PO Julia Pitera, która powiedziała, że - cytuję, więc proszę wybaczyć - Małgorzata Kidawa-Błońska jest figurantem, boi się rozmowy z innymi politykami.

Dawno nie rozmawiałam z Julia Piterą, może gdybyśmy rozmawiały cześciej, to wiedziałaby, że ja się rozmów nie boję. A ci, co mnie znają wiedzą, że rozmawiam, przedstawiam swoje zdanie i zawsze robię to, do czego jestem przekonana.



A może Schetyna panią po prostu wykorzystał? Niech pani zwróci uwagę nawet na taki drobiazg, który jest bardzo znaczący. Po wyborach, wieczór wyborczy - kto wychodzi jako pierwszy, żeby zabrać głos?



Szef partii.



Szef partii, a nie osoba, o której mówiono, że bedzie naszym kandydatem na premiera. Nie twarz tej kampanii...



Szef partii, bardzo dobrze, powinien wyjsć i powiedzieć...



Nie pani?



Ja z tym nie mam problemu, naprawdę... Wychodzenie takie...



To może rzeczywiście coś z tym jest na rzeczy... Może nie tak niegrzecznie, ale może należałoby postawić pytanie o pani samodzielność?



Pan mnie zna, inni mnie znają, wiedzą, że jestem osobą samodzielną. Oczywiście zawsze można komuś przyszywać łatkę, ale ja się odpowiedzi na to pytanie nie boję. Nigdy nie zrobiłam czegoś, do czego nie byłam przekonana i nie zrobię. I każdemu powiem w oczy to, co myślę. Jeżeli Julia chce ze mną porozmawiać, zapraszam na rozmowę.



Pani Julio, czuje się pani zaproszona, mam nadzieję... A ja chciałbym zapytać: gdyby dzisiaj były wybory na przewodniczącego PO, to pani wystartowałaby w nich?



Chciałabym dzisiaj, co jest dla mnie najważniejsze, bo wybór szefa partii, zmiana funkcjonowania partii jest koniecznością i to musi nastąpić... Ale to jest trzeci krok, bo pierwszy, najważniejszy, tu i teraz, to jest Senat i Sejm. I nasz klub. Bo od tego, jak będzie ułożony nasz klub, jak ułożymy sobie i podzielimy zadania, będzie zalezała przyszłość partii. Ponieważ nasz klub parlamentarny, jest największą siłą, która ma wpływ na działanie całej partii...



Zaraz zapytam panią o to.



I to jest najważniejsze. Jezeli będą wybory na szefa partii, ja taką decyzję może rozważę, a może nie - nie jest to moje marzenie.



Pani za każdym razem odpowiada inaczej: zastanawiam się, może...



Nigdy nie powiedziałam, że będę kandydować...

