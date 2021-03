„Pyta mnie pan od burzę, która wynikła z mojego wczorajszego wpisu. Gdyby doszło tego, że kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego pojawi się w Senacie, to ja rozważę to, czy na niego głosować” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jan Filip Libicki, pytany o to, czy poprze kandydaturę polityka PiS na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodał też, że ze względu na to, że tym poparciem mógłby sprawić kłopot PSL-owi rozważa zostanie senatorem niezależnym. „Żeby nie robić kłopotów PSL-owi” – argumentował.

