"Jeżeli w Polsce panowałyby normalne warunki debaty publicznej, wtedy media publiczne mogłyby być bardziej pluralistyczne" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. "Jesteśmy na wojnie. Ostrzeliwują nas dwa wielkie pancerniki - TVN24 i Polsat News, ostrzeliwują nas regularnie... Nie ma innego wyjścia, jak także postarać się o to, żeby "nasz" pancernik starał się także odpowiadać ogniem" - dodał.

Robert Mazurek, RMF FM: Lubi pan banany?

Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany PiS: Nie za bardzo, rozumiem, że nawiązuje pan do akcji, która toczona jest w mediach.

Wszyscy chcą dzisiaj w Warszawie przed Muzeum Narodowym zjadać banany.

Na pewno bym tego banana z opozycją nie zjadał. Jeżeli już miałbym się poświęcić...

Gość: Zbigniew Kuźmiuk





A jakby częstowali?

Jeżeli miałbym się już poświęcić i jeść coś z opozycją, to jadłbym grójeckie jabłka.

Nie, to wie pan, grójeckie jabłka nie wywołują takich emocji. Banany jak widać teraz...

Ale muszę panu powiedzieć, że są czołowym produktem eksportowym naszego kraju, w związku z czym warto ciągle promować.

Poseł z Mazowsza, jak sami państwo rozumiecie.

Największy sad Europy, powinniśmy się tym chwalić.

A banany macie w mazowieckim?

Wie pan, mamy do czynienia z ociepleniem klimatu, kto wie.

Dobrze, to jak będą rosły pod Grójcem banany, to pan będzie namawiał, na razie nie. Na ile miejsc liczycie w Parlamencie Europejskim? Nasz najnowszy sondaż daje wam 39 procent, 33 miałaby Koalicja Europejska według sondażu Ibrisu dla RMF-u i "Dziennika Gazety Prawnej". Jeszcze wchodzi do Parlamentu Europejskiego Wiosna i Kukiz.

Oczywiście cieszymy się z tych sondaży i z tego prowadzenia, ale to nas nie usypia i pracujemy, bo tak naprawdę ten najprawdziwszy sondaż będzie 26 maja i chcemy w tym sondażu wygrać.

Co was usatysfakcjonuje? Jak będziemy rozmawiać dzień, dwa dni po wyborach, już znane wyniki.

Panie redaktorze, jak sądzę 23-24 mandaty i wyraźne zwycięstwo nad Koalicją Europejską.

A co to jest wyraźne zwycięstwo? Dwa mandaty więcej, to jest wyraźne zwycięstwo?

Paropunktowe, tak żeby nie było wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wygrało wybory w Polsce.

Dobrze, to jest wasz cel, a może najpierw przydała by się debata. Robert Biedroń wzywa do takiej debaty, chciałby wziąć udział w tej debacie razem z Grzegorzem Schetyną i Jarosławem Kaczyńskim. Z kolei Grzegorz Schetyna też wzywa do debaty, ale już bez Biedronia. Tylko Jarosław Kaczyński do żadnej debaty nie wzywa.