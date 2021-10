„Propozycja Donalda Tuska w Płońsku, aby wpisać do konstytucji zasady wyjścia z Unii Europejskiej zabrzmiała poważnie. Jesteśmy gotowi rozmawiać” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Kuźmiuk. „Obawiamy się tylko, że była to zagrywka PR, a w zagrywkach PR-owskich nie chcemy uczestniczyć” – dodał europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Według gościa Roberta Mazurka „Donald Tusk chce karać swoich posłów za jakikolwiek kontakt z politykami PiS”.

"Stoimy przed wyborem - albo pozwać KE do TSUE, albo próbować rozmawiać"

Stoimy przed wyborem - albo pozwać Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, albo próbować rozmawiać. Na razie próbujemy nie być w zwarciu z KE tylko z nią negocjować - tak Zbigniew Kuźmiuk skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM zamieszanie wokół Krajowego Programu Odbudowy.

Ta sprawa jest regulowana przez rozporządzenie. Tam są opisane obowiązki każdej ze stron - kraju członkowskiego i Komisji Europejskiej. My wszystkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia dotyczącego budowania Krajowego Programu Odbudowy wykonaliśmy 2 sierpnia. Od tego momentu stuka licznik dla KE - zaznaczył europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

To oczywiste, że trwa wymiana korespondencji pomiędzy stroną polską i Komisją Europejską. Komisja wyraźnie wychodzi poza owe rozporządzenie, ale nie chcemy iść na zwarcie z KE, staramy się rozmawiać z Brukselą. Jeżeli jednak to będzie się przesuwało to oczywiście zareagujemy, najprawdopodobniej pozwem - dodał.