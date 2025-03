Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Krzysztof Śmiszek, europoseł Nowej Lewicy, były wiceminister sprawiedliwości.

Wideo youtube

Z naszym gościem porozmawiamy między innymi o odpowiedzi Komisji Europejskiej na deklarację premiera Donalda Tuska, że Polska nie będzie realizować unijnego rozporządzenia z Dublina, czyli nie będzie przyjmować zawracanych np. przez Niemcy migrantów.

Bruksela jest stanowcza, jeżeli chodzi o stosowanie rozporządzenia dublińskiego. Przypomina, że w 2023 roku wydała mapę drogową stosowania rozporządzenia, czyli "zestaw dobrych praktyk, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie procedury dublińskiej".

W dokumencie określono działania, dzięki którym może zostać ulepszona komunikacja między krajem, który chce zawrócić migranta a krajem, który powinien go przyjąć. Rzecznik KE stwierdził, że stosowanie zasad dublińskich ułatwi wdrożenie Paktu Migracyjnego, który zapewni "bardziej sprawiedliwy i skuteczniejszy" system podziału ciężarów związanych z migracją między kraje Wspólnoty.

Byłego wiceministra sprawiedliwości zapytamy też o powołanych przez prezydenta kolejnych tzw. neo-sędziów.

Krzysztof Śmiszek / Jakub Rutka / RMF FM

