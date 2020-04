„Sytuacja jest bardzo trudna, dla wszystkich. Dla nas również i my to przeżywamy. Prowadzimy normalne życie, jesteśmy z rodzinami, gotujemy, sprzątamy, ja np. zajmuje się remontem - żyję w niedokończonym remoncie” – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Joanna Kołaczkowska, aktorka, liderka kabaretu „Hrabi”.

Z kolegami spotykamy się na wideoczacie, robimy sobie próby. Wymyślamy, a przede wszystkim próbujemy. Chcemy się wyżyć w tej kwestii, bo 29 marca miała być premiera naszego programu. Ona oczywiście się nie odbyła. (...) Piszę sporo, montuję filmy. Kręcimy z kolegami cykl filmów, gdzie prowadzimy dialog. Wychodzimy z założenia, że to ma być dla widzów jasne, że w takiej sytuacji kwarantannowej kręcimy - stwierdziła artystka opisując pracę w czasie społecznej kwarantanny.

Była też pytana o to, co robi poza pracą. Czytam książki, czytam dużo artykułów, wiadomości, ale czytam wybiórczo. Wybieram rzeczy ciekawe, polecane, żeby też nie czytać wszystkiego o koronawirusie przerażającego, staram się dawkować sobie te wiadomości. Dużo opracowań naukowych, socjologicznych, psychologicznych - to jest fajne, ciekawe - powiedziała.

