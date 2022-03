„Jesteśmy partnerem poważnym handlowym Rosji i wiele naszych towarów idzie do Rosji, albo my kupujemy z Rosji i niestety te pieniądze idą na finansowanie uzbrojenia. Marszałek Grodzki nie powiedział niczego, co nie jest prawdą” – tak o słowach marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który przepraszał Ukraińców za „finansowanie zbrodniczego reżimu” mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska. „Z drugiej strony mamy pana premiera, panów ministrów, którzy wychodzą na mównicę i słyszę w Sejmie od rana do wieczora zdania, słowa, które nie są prawda. Jedni dostają awanse, że od rana do wieczora mówią nieprawdę, a marszałek Grodzki powiedział bardzo bolesną prawdę” – mówiła wicemarszałek Sejmu.

Wideo youtube Pytana o komisję ds. podsłuchów, wicemarszałek Sejmu powiedziała, że "trzeba tę komisję powołać, jak nie teraz, to za jakiś czas". Ale nie można powiedzieć, że ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan - mówiła. Robert Mazurek zapytał także Małgorzatę Kidawę-Błońską o to, czy Jarosław Gowin wróci do PiS-u. Oczywiście, że tak. On z PiS-u nigdy mentalnie nie wyszedł - odpowiedziała wicemarszałek Sejmu. Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski