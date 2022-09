W czasie Porannej rozmowy w RMF FM minister do spraw integracji społecznej Agnieszka Ścigaj tłumaczyła, czym zajmuje się w rządzie. „Nagle do nas dopłynęło wiele ludzi, którzy potrzebują włączenia i integracji społecznej. Trzeba myśleć ponad resortami. Trzeba im dać mieszkanie, pracę, edukację. Te rzeczy do tej pory były w różnych resortach” – powiedziała.

Wideo youtube Robert Mazurek pytał swojego gościa, jakie konkretne działania zostały przez nią podjęte od czasu powołania do rządu. To jest dość specyficzna sytuacja i moja rola też jest specyficzna. (...) Opracowałam program ‘Wzajemnie potrzebni’- to jest program pilotażowy, który musimy przetestować w Polsce. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czym w rządzie zajmuje się Agnieszka Ścigaj? „Moja rola jest specyficzna” Ścigaj mówiła też o przygotowaniu pustostanów, w których będą mogli zamieszkać uchodźcy z Ukrainy. W tej chwili zrobiliśmy inwentaryzację, znaleźliśmy środki, żeby te pustostany można było dostawać. Takich pustostanów może być 250 tysięcy - powiedziała. Minister została też spytana, co sądzi o działalności Norberta Kaczmarczyka, wiceministra rolnictwa. Przez 2 miesiące bardzo intensywnie zajęłam się swoją pracą i zadaniem, do którego zostałam powołana. Nie jestem w stanie ocenić jego pracy - zaznaczyła. Zobacz również: Wiceminister Kaczmarczyk straci stanowisko? Jest decyzja prezydium PiS

