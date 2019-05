Dzisiaj wygasły mandaty 18 posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego - poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Jak podkreśliło: w sejmowych ławach na Wiejskiej pozostaje na razie poseł PiS Dominik Tarczyński - do Brukseli przeniesie się on dopiero po ewentualnym brexicie.

