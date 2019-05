"Nie ma co się mazać, trzeba zabrać się do roboty" - tak wynik Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego podsumował w rozmowie z Onetem Bartosz Arłukowicz. Polityk podkreślił, że kluczowe są rozmowy z wyborcami. "Nie o ideach, ale o tym, czy stoją długo w kolejce do lekarza, czy masło jest za drogie, albo czy dobrze im się uprawia ziemię, którą mają" - tłumaczył.

Bartosz Arłukowicz / Tomasz Gzell /PAP

REKLAMA