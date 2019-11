„Zawsze faworytów jest wielu, ale myślę, że nasi zawodnicy skaczą naprawdę bardzo dobrze i są przygotowani do tego sezonu, który jest przed nami i się rozpoczyna. Prolog jest właśnie w Wiśle, więc mam nadzieję, że tymi faworytami będziemy my”- tak na pytanie o to, kto jest faworytem w tegorocznym Pucharze Świata w skokach narciarskich odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Małysz.

Dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim podkreślił, że nie można przywiązywać dużej wagi do wyników osiąganych przez skoczków w pierwszych konkursach sezonu. To jest takie trochę przetarcie i zobaczenie w jakiej dyspozycji są inne grupy. Każdy mocno się koncentruje, ale też nie przykłada do tego w stu procentach takiej wagi, jeśli coś nie wyjdzie - podkreślił.

Robert Mazurek pytał też swojego gościa o to, czy nie korci go, żeby zostać trenerem reprezentacji Polski: Na razie nie, spełniam się w swojej funkcji, ale jak tylko coś widzę, to podpowiadam - powiedział legendarny skoczek i dodał: Śmieje się, że musiałabym się zdegradować, bo teraz jestem nad trenerem.

Robert Mazurek: Jak to jest stać pod skocznią swojego imienia, patrzeć na coś takiego?

Adam Małysz: Jeszcze do niedawna było to dla mnie dziwne i śmieszne. Coraz bardziej się do tego przyzwyczajam. To zaszczyt, że człowiek ma pomnik już za życia. Były różne propozycje, ale wybrałem skocznię ze względu na to, że skoki uprawiałem od lat i jeśli coś ma być mojego imienia, to niech to będzie skocznia.

Niech to jest skocznia, a teraz niech pańscy następcy skaczą na niej jak najdalej. Dzisiaj kwalifikacje, jutro konkurs drużynowy a w niedzielę indywidualny. Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Samo rodzi się pytanie: kto jest faworytem?

Zawsze faworytów jest wielu, ale myślę, że nasi zawodnicy skaczą naprawdę bardzo dobrze i są przygotowani do tego sezonu, który się rozpoczyna i jego prolog jest tutaj w Wiśle. Mam nadzieję, że tymi faworytami będziemy my.

W zeszłym roku wygrał, dosyć nieoczekiwanie, Ryōyū Kobayashi, drugi był Stefan Kraft. Ale rzeczywiście miejsce trzecie, czwarte i piąte to byli Polacy. Niby bardzo dobrze, ale chyba czegoś zabrakło?

To jest początek, więc do końca nie ma co się przywiązywać do wyników z pierwszych konkursów, czy to jest Wisła, czy Kuusamo. To jest przetarcie i zobaczenie w jakiej dyspozycji są inne grupy. Dlatego każdy się koncentruje, ale tez nie przykłada w 100 proc. takiej wagi, jeśli tutaj coś nie wyszło.

U pana było różnie, po potrafił pan wygrywać, ale potrafił też być dość daleko w pierwszych konkurach. Od czego to zależy właściwie? Od formy, od szczęścia?



