"Prezes Kaczyński jeszcze przez 30 lat będzie prezesem, a potem pomyśli" - żartuje w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Hofman. "30 lat - na złość swoim krytykom, którzy mówią: 'Jarosław Kaczyński się kończy, już ma swój wiek'. To na złość im jeszcze 30, a potem zobaczymy" - dodaje gość Roberta Mazurka. Pytany o to, kto mógłby objąć schedę po prezesie - Brudziński, Szydło czy Morawiecki - były rzecznik PiS odpowiada: "Dodałbym jeszcze Zbigniewa Ziobrę, ma najwięcej zasobów". Zdaniem Hofmana pozycja premiera Mateusza Morawieckiego słabnie. "To nie jest tak, że pozostało mu brylowanie na kinderbalach, ale już niewiele więcej. Przy rekonstrukcji jego wpływ na to, co się działo, był niewielki" - twierdzi gość Porannej rozmowy w RMF FM. "On (Mateusz Morawiecki – przyp. red.) miał pewną rolę do spełnienia - miał być inny niż Prawo i Sprawiedliwość, poszerzać wielkomiejski elektorat, a stał się taki pisowski jak PiS, taki jak reszta. Następnego Mariusza Błaszczaka, Joachima Brudzińskiego prezes nie potrzebuje" - uważa Hofman.

