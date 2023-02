Rząd robi wszystko, byśmy nie dostali środków unijnych, łamie prawo - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europosłanka Polski 2050 Róża Thun. "Nie ma tak w Unii Europejskiej, żeby było łamane prawo, żeby nie były łamane traktaty, które ten rząd podpisał i żeby wspólne pieniądze podatnika europejskiego były bez żadnej kontroli wydawane" - podkreśliła. "Żeby Polska nie stała się taka jak Rosja, jak Białoruś, jak Węgry, to trzeba przestrzegać prawa. I dlatego jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Ja nie po to wstępowałam do UE, by dostawać pieniądze. To bardzo fajnie, że je dostajemy, one się przydają, ale przede wszystkim wstępowałam po to, żebyśmy mieli stabilną demokrację, żebyśmy nawzajem pilnowali tego przestrzegania prawa" - mówiła rozmówczyni Marka Tejchmana.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Thun: Trzeba przestrzegać prawa, by Polska nie stała się jak Rosja, Białoruś czy Węgry

Pytana o wsparcie dla Ukrainy, Thun stwierdziła, że w tej kwestii jest jedność na polskiej scenie politycznej. “Wszyscy razem, niezależnie od tego, czy jesteśmy rządem, czy jakąkolwiek partią opozycyjną, uważamy, że trzeba dozbrajać Ukrainę i pomagać jej na tyle, na ile się da. Tutaj jest absolutna zgoda" - mówiła.

Także zbliżająca się wizyta Joe Bidena cieszy opozycję. Thun wskazuje, że to także dowód na to, że rząd nieco zmienił zdanie o prezydencie demokratów. “Będzie widać, że my chcemy wspólnie wszyscy tym razem, nie tak jak było na początku, gdy rząd bił brawo i się nie cieszył, nie spieszył z gratulacjami dla Bidena. Szkoda, że to tyle czasu zabrało, ale Biden jest wyrozumiały i widzi co się dzieje. Całe szczęście, że rząd dołączył do polityki zagranicznej, którą zawsze prowadziła znaczna część opozycji" - mówiła.

Thun stwierdziła także, że lubiany przez PiS poprzednik Bidena Donald Trump byłby fatalnym przywódcą w dzisiejszych czasach. "On by po prostu nie wysyłał pomocy Ukrainie, Ukraińcy przegraliby wojnę i tak to by się skończyło. Całe szczęście, że jest Biden i wszyscy razem - kraje członkowskie UE plus te kraje poza Unią, jak Wielka Brytania - pomagamy Ukrainie" - mówiła.

Marek Tejchman pytał także europosłankę o podejście rządu, który w ostatnim czasie sugeruje, że jest mu bliżej do Londynu niż Brukseli. “Tak jak oni dzielą polskie społeczeństwo, tak oni chcą dzielić naszych przyjaciół, partnerów z krajów członkowskich i pozaczłonkowskich. Zawsze bardzo dobre relacje się rozwijały z Wielką Brytanią. Bardzo szkoda, że oni - zresztą pod wpływem propagandy przez media społecznościowe wysyłanej z Moskwy - zagłosowali minimalną większością za brexitem. Dzisiaj by tak nie zagłosowali. To był straszny błąd i teraz musimy się z nimi układać jako UE na nowo" - mówiła.