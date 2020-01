Szymon Szynkowski vel Sęk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM odniósł się do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pani ambasador w Iraku Beata Pęksa jest obecnie w Polsce. „Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu standardowej procedury w przypadku eskalacji napięcia w regionie. To nie jest nic nadzwyczajnego”. W przypadku polskiego ambasadora w Iranie nie zapadła decyzja o powrocie do kraju. Jak zaznaczył Szynkowski vel Sęk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM: „Nie ma zagrożenia dla polskich dyplomatów i polskich obywateli”.





Szynkowski vel Sęk: Pochylimy się nad prośbą Trumpa o większe zaangażowanie wojsk NATO na Bliskim Wschodzie

Szymon Szynkowski vel Sęk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM odniósł się do prośby prezydenta USA Donalda Trumpa o większe zaangażowanie wojsk NATO na Bliskim Wschodzie: Czekamy aż prośba pana prezydenta Trumpa zostanie skonkretyzowana. Wtedy trzeba będzie się nad nią pochylić.

Wiceszef MSZ dodał również, że decyzja o ewentualnym zwiększeniu zaangażowania polskich wojsk na Bliskim Wschodzie zapadnie po analizie, a snucie spekulacji nie jest odpowiedzialne w obecnej sytuacji. Szynkowski vel Sęk przypomniał również, że Polscy żołnierze przebywają w Iraku za akceptacją władz w Bagdadzie. Kiedy władze w Iraku poproszą o wycofanie zagranicznych wojsk, Polacy postąpią jak pozostałe wojska NATO.

Szynkowski vel Sęk: MSZ nie przygotowuje wizyty prezydenta USA w Polsce

Szymon Szynkowski vel Sęk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przyznał, że nie MSZ nie przygotowuje wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce, a także nie ma informacji, kiedy taka wizyta miałaby się odbyć.

Jego zdaniem ważniejsze - niż przygotowanie wizyty Trumpa - jest to, że przed końcem 2019 roku zapadły decyzje odnośnie zniesienia wiz dla Polaków.

Nie ma daty wizyty prezydenta USA w Polsce, natomiast jest decyzja w sprawie zniesienia wiz. Szkoda, że nie mogła być ona ogłoszona bezpośrednio przez pana prezydenta Trumpa, ale ważne, że ona jest - podkreślił wiceszef MSZ.







Marcin Zaborski, RMF FM: Czy polski rząd bierze pod uwagę możliwość wycofania naszych żołnierzy z Iraku?

Szymon Szynkowski vel Sęk: W tej chwili konsultujemy z partnerami nasze działania i różne ewentualności należy rozpatrywać, natomiast jesteśmy na etapie konsultacji, a nie na etapie decyzji.

Czy ta ewentualność - wycofanie żołnierzy - była rozważana w czasie obrad Rady Gabinetowej wczoraj?

Nie byłoby właściwe dzisiaj spekulowanie, a mówienie o tym, jakie możliwości były rozpatrywane, byłoby trochę spekulowaniem. Dzisiaj, w tej wrażliwej sytuacji, nie byłoby to rzeczą odpowiedzialną.

Dzisiaj w tej sytuacji wychodzi Donald Trump i mówi tak: "Poproszę NATO o zwiększenia zaangażowania na Bliskim Wschodzie". Czy Polska może bardziej zaangażować się w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?

Czekamy, aż ta prośba prezydenta Trumpa będzie skonkretyzowana. Wówczas będzie trzeba będzie się nad nią pochylić i po analizie odpowiedzialnie będzie decyzja, jaka jest możliwość odpowiedzi. W 20 minut po tej informacji podanej na konferencji prasowej przez prezydenta Trumpa trudno snuć jakieś spekulacje i wnioski, bo to nie byłoby odpowiedzialne.

Dłużej mamy już rezolucję parlamentu Iraku. To rezolucja, która wzywa tamtejszy rząd do zakończenia obecności zagranicznych żołnierzy w tym kraju. Czy polski rząd bierze pod uwagę głos irackiego parlamentu?

My w tej chwili mamy mandat naszej misji w Iraku, przypomnę, że to jest około 300 polskich żołnierzy. Tym mandatem jest decyzja władz w Bagdadzie i w związku z tym ci żołnierze są tam za akceptacją władz w Iraku.

Jeśli władze w Bagdadzie powiedzą "dziękujemy żołnierzom z zagranicy" to jest oczywiste dla nas, że wyjeżdżamy z Iraku?

Wówczas jest zupełnie nowa sytuacja i do tej nowej sytuacji trzeba podjąć odpowiednie środki.

To jest dyplomatyczna odpowiedź, ale czy ta nowa sytuacja oznacza, że wyjeżdżamy z Iraku?

W koordynacji z naszymi partnerami pojawia się wówczas konieczność podjęcia decyzji. Ale to będzie zupełnie nowy kontekst.

A jeśli NATO powie: "my zostajemy w Iraku niezależnie od tego, co mówi rząd w Bagdadzie", to my też zostajemy w Iraku?

NATO prowadzi tam misję szkoleniową. Na dzień dzisiejszy jest decyzja, że warto, żeby ta misja szkoleniowa była tam utrzymana, choć jej działanie w praktyce w tej napiętej sytuacji jest w pewnej mierze zawieszone. Jesteśmy solidarnym członkiem NATO, będziemy działać tutaj w sposób skoordynowany.

Słucham szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, który mówi tak: "Sytuacja jest pod całkowitą kontrolą". Kiedy patrzy się na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w Iranie, Iraku, to brzmi dość osobliwie. Co dokładnie jest pod kontrolą?



Myślę, że pan minister Soloch mówi o naszym spojrzeniu i naszych działaniach w tej sytuacji. Tutaj rzeczywiście koordynacja ośrodka prezydenckiego, jak i rządu, jak i pana premiera - również elementem tego było spotkanie Rady Gabinetowej - jest bardzo dobra. W związku z tym te decyzje i wynikające z nich konsekwencje są spójne.

Sytuacja pod kontrolą jest taka, że iracki premier mówi: "Mamy niebezpieczny kryzys, który może grozić niszczycielską wojną totalną w Iraku, w regionie i na świecie". Sytuacja jest pod kontrolą?



Tak, to jest rzeczywiście zwiększone napięcie, eskalacja napięcia. Nie ma co zamykać na to oczu. W tym sensie to jest wszystko prawda. Natomiast nasze, polskie działania zmierzają do tego, żeby deeskalować napięcie, żeby studzić emocje. Pan redaktor cytuje te podkreślające emocje wypowiedzi, natomiast rolą przedstawicieli państwa polskiego, odpowiadających za politykę zagraniczną, jest deeskalowanie napięcia, bo tak widzimy dzisiaj konieczność naszego zaangażowania, zarówno w ramach globalnej koalicji, w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej.



Ambasador w Iraku jest obecnie w Polsce, pani ambasador Beata Pęksa. Oficjalny komunikat jest taki, że ta decyzja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej dyplomatce. Groziło niebezpieczeństwo pani ambasador?



W porozumieniu ze stroną brytyjską, bo mamy taką specjalną umowę o współpracy w ramach obecności naszego ambasadora tam na miejscu w Bagdadzie, podjęliśmy decyzję, że zastosujemy standardową procedurę, którą stosuje się w sytuacji pewnej eskalacji napięcia w regionie. W ramach tej standardowej procedury uznaliśmy, i to było właśnie w porozumieniu ze stroną brytyjską, że pani ambasador kilka dni temu wróci do kraju. To nie jest też nic nadzwyczajnego.