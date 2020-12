„Takich danych (dot. liczby upadłych firm) nie ma, ale słyszymy, że trudności są duże w tych branżach, które były zamknięte na wiosnę, a teraz są ponownie zablokowane” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Dodał, że w połowie roku sytuacja nie wyglądała źle – liczba zgłoszonych upadłości była porównywalna do poprzedniego roku. „Te pierwsze tarcze finansowe przyniosły tyle pieniędzy dla firm, że udało się uratować substancję i uniknąć bezrobocia” – mówił. „Niestety, ten jesienny lockdown dla tych branż, które już były wtedy zamknięte, może być gwoździem do trumny, a tym bardziej teraz, gdy ogłoszono, że do 17 stycznia w zasadzie wszystko będzie zamknięte” – podkreślił. Wyliczał, że najgorzej mają się: gastronomia, turystyka, branża ślubna i branża fitness.

To będzie bomba z opóźnionym zapłonem. Te 140 mld zł, które popłynęło na wiosnę (na pomoc firmom) pomogły przejść trudny okres. Teraz widzimy, że te pieniądze są zdecydowanie mniejsze. Poza tym do tej pory firmy nie mogły ich otrzymać, więc już się zamykają i to ciągnie za sobą inne branże - mówił Adam Abramowicz. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreślił, że jego zdaniem tarcza branżowa nie jest dobrym pomysłem, gdyż nie obejmuje wszystkich potrzebujących pomocy.

Abramowicz przyznał, że jako rzecznik MŚP nie rozmawia w ogóle z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmawiamy dosyć często z ministrem Gowinem i ministerstwem rozwoju - powiedział.

Pytany o przedsiębiorców, którzy próbują unikać nowych regulacji, Abramowicz powiedział, że można byłoby uniknąć tych sytuacji, gdyby rząd chciał z nimi rozmawiać. Gdyby ten dialog był prowadzony, że przedsiębiorcy byliby przekonani do stosowanych obostrzeń, to wszystkim nam byłoby łatwiej. Moglibyśmy wydawać osądy dot. tych przedsiębiorców, którzy chcieli obchodzić regulacje. Przypomnę, że mijają 2 miesiące i jeszcze złotówki nie dostali przedsiębiorcy. Jak ktoś nie ma na zapłacenie czynszu, to co on ma robić? - pytał.

Nasze środowisko uważa, że cała gospodarka powinna działać, tylko w reżimie epidemiologicznym - zaznaczył.