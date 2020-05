Jak zauważył gość Popołudniowej Rozmowy w RMF FM, konstytucjonalista prof. Piotrowski przesunięcie wyborów zaburzy cały mechanizm wyborczy. Wtedy będzie można wybory podważyć. „Będzie można je podważać, dlatego, że konstytucja traktuje zarządzenie marszałek [o terminie wyborów przyp. RMF], jako jednorazowy akt. A nowe zarządzenie trzeba by ogłosić razem z nowym harmonogramem całych wyborów”.

Konstytucjonalista, prof. Ryszard Piotrowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Marcin Zaborski podczas Popołudniowe rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej trwa odliczanie do wyborów prezydenckich. Swojego gościa, konstytucjonalistę prof. Piotrowskiego zapytał, czy to oznacza, że 10 maja te wybory się odbędą. Profesor zaprzeczył. Chyba nie. Dlatego, że PKW wypowiedziało się, że nie w sposób w tak krótkim czasie rozwiązać wszystkich prawnych wątpliwości, które zostały. Nie w sposób też tak się przygotować, żeby te wybory były w czasie epidemii bezpieczne - tłumaczył profesor.

Wideo youtube

Jak zauważył gość Popołudniowej Rozmowy w RMF FM, konstytucjonalista prof. Piotrowski przesunięcie wyborów zaburzy cały mechanizm wyborczy. Wtedy będzie można wybory podważyć. Będzie można je podważać, dlatego, że konstytucja traktuje zarządzenie marszałek [o terminie wyborów przyp. RMF], jako jednorazowy akt. A nowe zarządzenie trzeba by ogłosić razem z nowym harmonogramem całych wyborów.

Prof. Piotrowski: Problem z przeprowadzaniem wyborów nie jest powodem do wprowadzenia stanu wyjątkowego

Marcin Zaborski pytał również swojego gościa o wniosek, jaki marszałek Witek zgłosiła do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny nie jest politycznym pogotowie konstytucyjnym. Trybunał orzeka wtedy, kiedy jest podniesiony zarzut niezgodności przepisu z konstytucją. Trzeba by mieć przepis, którego niezgodność pani marszałek kwestionuje - wyjaśniał prof. Piotrowski.

To nie TK decyduje o tym, kiedy mają się odbyć wybory. Trybunał orzeka o zgodności norm prawnych z konstytucją - dodaje.

Prof. Piotrowski mówił także o tym, że nie ma konstytucyjnych przesłanek do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Nie ma zagrożenia konstytucyjnego państwa, no chyba że byłby znak, że to co robią rządzący jest antypaństwowe. Problem z przeprowadzaniem wyborów nie jest powodem do wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Można by przyjąć rozwiązanie, dość ryzykowne, ale możliwe, że marszałek pełnił by funkcję prezydenta w razie, kiedy urząd nie byłby obsadzony - mówił prof. Piotrowski, pytany o to, co może się wydarzyć, kiedy wybory prezydenckie nie odbędą się przed wygaśnięciem kadencji obecnego prezydenta. Likwidacja funkcji prezydenta, to rozwiązanie, które wymagałoby zmiany konstytucji. Po prostu urząd prezydenta nie będzie obsadzony - dodał gość Marcina Zaborskiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Piotrowski: Jeżeli wybory zostaną teraz przesunięte, można będzie je podważyć