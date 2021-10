„Trzeba sobie zdawać sprawę, że Parlament Europejski to jest dość specyficzna instytucja. Każdy, kto widział te tak zwane debaty, to nie mógł być tym zaskoczony. Kilka razy premier Orban był, była pani premier Szydło, był pan premier Morawiecki wcześniej i to jest zawsze taki niesamowity hejt ze strony większości niezależnie od tego, co kto powiedział. Można oczywiście ubolewać nad tym, że pan premier wystąpił z bardzo precyzyjnym, jasnym przekazem, ale nikt się tego nie odniósł” – mówił o wtorkowej debacie o Polsce w Parlamencie Europejskim prof. Ryszard Legutko w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

REKLAMA