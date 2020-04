"Te emocje są prawdziwe, dylematy są prawdziwe. Przyszedł ten moment, w którym ktoś musiał powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog prof. Jarosław Flis, pytany o ostatnie spory w obozie Zjednoczonej Prawicy. "Najłatwiej jest to powiedzieć temu, kto ma potencjalnie najłatwiejszą drogę na drugą stronę" - dodał. Pytany o to, czy zagłosuje w korespondencyjnych wyborach prezydenckich 10 maja, Flis stwierdził: "Na pewno ich nie będzie". "Tego się nie da zrobić" - ocenił. "To wszystko są rzeczy czysto teoretyczne. Ktoś z upojeniem władzą może mówić, że to się da zrobić" - ocenił politolog.

REKLAMA