Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki opublikował apel do polityków, w którym odnosi się do sporu dotyczącego wyborów prezydenckich. "Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski – apeluję do wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych o "ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej" dotyczącej wyborów prezydenckich. Zachęcam do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach" – napisał hierarcha.

Abp Stanisław Gądecki / Leszek Szymański /PAP

