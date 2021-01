„Liczba szczepionek, jakie mamy w tej chwili do dyspozycji, jakie trafiają do Polski, jest niezadowalająca” - przyznał Michał Kuczmierowski prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, ile jego zdaniem może zająć szczepienie przeciwko Covid-19 wszystkich chętnych seniorów przekonywał, że wszelkie obliczenia prowadzone na podstawie danych o szczepieniach, które odbyły się do tej pory będą błędne – głównie ze względu na to, że za nami świąteczny czas, kiedy większość szpitali pracowała w niepełnej obsadzie.

Do 17:00 zaszczepionych mamy 80 tysięcy Polaków - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kuczmierowski. Jak przyznał, "szpitale przekonują się teraz, że praca z tą szczepionką nie jest taka trudna. Już w tym tygodniu szpitale robią duże zamówienia na szczepionki".

Wyliczenia, które możemy wysnuć na podstawie ostatnich danych ws. szczepień będą bardzo błędne - mówił Michał Kuczmierowski, pytany o to, ile jego zdaniem zajmie szczepienie w Polsce wszystkich seniorów, czy wszystkich chętnych seniorów. Tłumaczył, że dane są inne ze względu na świąteczny czas, kiedy większość szpitali pracuje w niepełnej obsadzie personelu.

Są dwie zmienne, które musimy kontrolować. Pierwsza, to dostępność szczepionki, co jest gwarantowane umową i dostawy są regularne. Co tydzień możemy liczyć na 300 tysięcy dawek. Połowa tego ląduje w naszym magazynie i czeka na ponowne wyszczepienie, połowa do punktów szczepień - dodał prezes ARM.

W rozmowie z Marcinem Zaborskim prezes ARM przekonywał, że są w stanie dostarczyć każda ilość szczepionki. My koordynujemy proces, który jest zbudowany na największych hurtowaniach farmaceutycznych. Nasze zdolności, jeżeli chodzi o transport, są naprawdę bardzo duże. Jeżeli będzie tylko takie zapotrzebowanie po stronie szpitali i jeżeli będzie taka dostępność szczepionki, to możemy dostarczyć nawet 4 mln dawek dziennie. Jesteśmy na to przygotowani - tłumaczył Michał Kuczmierowski.

Michał Kuczmierowski pytany był również o zamieszanie ws. szczepień znanych ludzi w WUM poza kolejnością. Jednym z tłumaczeń szpitala było to, że szczepienia miały się w placówce zacząć dopiero 4 stycznia, natomiast pierwsze dawki dotarły jeszcze w grudniu i to rozmrożone, więc trzeba było ją wykorzystać. Rekomendowałbym wszystkim szpitalom, które wymyślają różnego rodzaju tłumaczenia (ws. dostaw przyp. RMF FM), poważnie się zastanowić, bo kłamstwo ma krótkie nogi - mówił gość Popołudniowej rozmowy. Jak dodał, "mamy wszystkie operacje rejestrowane, więc możemy to szczegółowo przedstawić na przypadek kontroli".

Od początku mówiliśmy, że grupa zero, na której nam bardziej zależy to pracownicy szpitala i każde z centrum szczepień musi się zastanowić, czy działa zgodnie z tymi założeniami - komentował Kuczmierowski sprawę szczepień celebrytów poza kolejnością.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych: Za miesiąc będziemy mieli komfort, by zorganizować masowe szczepienie w Polsce

"Czy mamy 50 milionów strzykawek i igieł, żeby szybko przeprowadzić operację zaszczepienia na Covid-19 25 milionów Polaków?" - pytał w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski. My od ręki mamy znaczną część tej kwoty - odpowiadał Michał Kuczmierowski. Myślę, że za miesiąc będziemy mieli komfort, żeby tego typu zbiorowe masowe szczepienie zorganizować - mówił prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Strzykawki zamawialiśmy niezależnie, jesteśmy przygotowani - zadeklarował. Mamy odpowiedni zapas, żeby bardzo mocno przyspieszyć, jeśli będzie większa dostępność szczepionki - dodał.

Kuczmierowski mówił też o sytuacji, w której szpitale nie nadążałyby ze szczepieniami w rytm dostaw dawek preparatu przez ARM. Jesteśmy gotowi na to, żeby zorganizować ewentualną redystrybucję, czyli w sytuacji kiedy jakaś placówka orientuje się, że ma za dużo dawek (...) oczywiście te szczepionki zostaną od nich odebrane - stwierdził. Jeżeli jakikolwiek szpital miałby problem z nadmiarem szczepionek, jesteśmy przygotowani na to, aby nimi zarządzić i na pewno nie pozwolimy, by żadna fiolka się zmarnowała - przekonywał gość RMF FM.