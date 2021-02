„To jest bez wątpienia problem podstawowy. W polityce nie powinno się zapominać rzeczy, które się wydarzyły wcześniej. Z drugiej strony wiemy też dobrze, że czasami dla dobra państwa warto zapomnieć to, co jest w naszej pamięci źle zapisane. To jest oczywiście pytanie o mądrość ludzi, którzy ewentualnie chcą doprowadzić do zmiany” – tak na pytanie o to, czy Platforma Obywatelska jest w stanie zapomnieć Jarosławowi Gowinowi jego sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Rafał Grupiński.

Wideo youtube

Dopytywany o to, czy w Koalicji 276 jest miejsce dla Jarosława Gowina albo części posłów Porozumienia, stwierdził: Dzisiaj to abstrakcyjna sytuacja dlatego, że przy 276 mówimy o znacznej przewadze nad obozem obecnie rządzącym, która może być realna dopiero po wyborach. Dzisiaj możemy zyskać kilka głosów przewagi i ewentualnie zmienić rząd, natomiast nie możemy zbudować Koalicji 276. Grupiński dodał: Koalicja 276 w tym sensie jest na wyciągniecie ręki, że dzisiaj w ciągu 2-3 miesięcy można by było pokazać wspólnotę, którą budowałoby się na przyszłość (...). Generalnie pokazać tę wspólną wolę zbudowania owej koalicji w sytuacji starcia wyborczego. I to jest możliwe.





Jakie zmiany PO chciałaby wprowadzić po przejęciu władzy?

Po pierwsze, to jest kwestia podręczników, zwrotu kosztów za zajęcia dodatkowe (...). To jest kwestia zrekompensowania wyposażenia w laptopy lub tablety, to jest bardzo istotne z punktu widzenia nauki on-line - tak Rafał Grupiński mówił o tym, jakie zmiany chciałby wprowadzić PO w systemie edukacji.

Poseł PO dodał jednak, że najważniejsze będzie zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia. To bez wątpienia będzie pierwszy wydatek - mówił. Dopytywany o to, czy gdy PO przejmie władzę, to Polacy nie będą musieli z własnej kieszeni płacić za wizytę w prywatnym gabinecie lekarskim, wyjaśnił: To jest tak pomyślane, żeby rekompensować koszty wizyty u specjalisty wszystkim tym, którzy utknęli w kolejce do specjalisty w powszechnym systemie ochrony zdrowia. To jest system, którym ma wspomagać system ogólny, a nie go zastępować.