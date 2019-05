"Na to oświadczenie przyjdzie jeszcze czas. Będzie to oświadczenie samego prezydenta a nie któregoś z jego ministrów" – tak na pytanie o to, czy Andrzej Duda będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta, odpowiada wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha. Minister Mucha przypomniał, że kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia przyszłego roku. Czy zatem wystartuje w wyborach 2020? "Jest takie oczekiwanie dużej części społeczeństwa. Widzimy, że prezydent jest oceniany bardzo dobrze" – dodał wiceszef jego kancelarii. Zaznaczył, że swoją decyzję Andrzej Duda ogłosi w ciągu kilku miesięcy.

"Ta decyzja, jeśli już będzie ogłoszona, to będzie się spotykać z szerokim poparcie społecznym i bardzo jest prawdopodobne, że będzie także poparcie tutaj Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział Paweł Mucha, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. "Gdyby dzisiaj ta decyzja była ogłaszana to przy poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Inne scenariusze wydają mi się mało prawdopodobne" - dodał.

Marcin Zaborski, RMF FM: Wice Szef kancelarii prezydenta, Paweł Mucha. Czy dla prezydenta Andrzeja Dudy oczywistym jest, że powinien ubiegać się o reelekcję?

Paweł Mucha: Ja myślę, że to będzie oświadczenie, na które jeszcze przyjdzie czas i myślę, że to będzie oświadczenie samego pana prezydenta, a nie któregoś z ministrów prezydenckich. Wiemy, że kadencja pana prezydenta, ta pierwsza, kończyłaby się 6 sierpnia przyszłego roku i prze tym terminem, konstytucja o tym stanowi - w terminie pomiędzy 100., a 75. dniem upływu kadencji, będziemy mieli wybory. Przed wyborami jest moment decyzji i podsumowania.

Ja nie chcę o przepisach, Panie ministrze, słuchają nas nie tylko prawnicy, tak po ludzku - dla pana start Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020 jest oczywisty?

Ja myślę, że dzisiaj jest pewnie takie oczekiwanie dużej części społeczeństwa, bo widzimy, że pan prezydent jest oceniany bardzo dobrze, widzimy to w badaniach opinii publicznej, ale to naprawdę jest decyzja osobista Andrzeja Dudy i jego oświadczenie, wtedy, kiedy przyjdzie czas i wtedy, kiedy prezydent uzna, że to jest właściwy moment, żeby to rozstrzygnąć. Pan prezydent bywa pytany, tak, jak pan redaktor mówi, mówi, że czuje się młodo i w pełni sił.

Ale widzi pan coś takiego, co mogłoby sprawić, ze pan prezydent zrezygnuje. Postanowi, że jednak nie startuje?

To będzie oświadczenie pana prezydenta, natomiast my jesteśmy już dzisiaj w takim momencie, że pewnie w ciągu kilku miesięcy można się tej decyzji rozstrzygnięcia spodziewać.

Bo pewnie o tym rozmawiacie w pałacu prezydenckim i zastanawiam się, czy warunkiem startu prezydenta w wyborach 2020 jest poparcie PiS?

To jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli pan prezydent się zdecyduje startować, taką decyzję ogłosi, to pewnie najbardziej prawdopodobny scenariusz jest ten, o którym mówił - także publicznie - prezes PiS kilkukrotnie i mówią czołowi politycy PiS, że byłoby to z poparciem PiS. To też jest naturalne. Jak spojrzymy na program, który był programem zwycięskim kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy i na program PiS, to widzimy dzisiaj wiele pozytywnych zmian w Polsce, które przy dobrej współpracy prezydenta z rządem, najpierw pani premier Beaty Szydło, później z obecnym rządem pana Mateusza Morawieckiego jest realizowanych. Mówię o wielkich zmianach społecznych, które następują z uwagi na ten efekt współdziałania i podobnego postrzegania polskich spraw...

To są oczywiste oczywistości. Pytanie brzmi: pan prezydent mógłby wystartować bez poparcia partii politycznej, bez poparcia PiSu?

Każdy prezydent najpierw wychodził, jako kandydat określonej grupy politycznej, czy partii politycznej, ale z chwilą objęcia urzędu wiadomo, że prezydent jest w polskim systemie konstytucyjnym w praktyce politycznej arbitrem, który nie uczestniczy w bieżącym sporze politycznym, ale ten rdzeń zawsze jest jakimś rdzeniem identyfikowalnym. Możemy powiedzieć bez cienia wątpliwości o prezydenturze Aleksandra Kwaśniewskiego z jakiego obozu się wywodził, jakie myśli realizował, jaki program i tak samo możemy wskazywać co do innych prezydentów. Ja jestem przekonany, że ta decyzja, jeżeli będzie już ogłoszona, to będzie się spotykać z szerokim poparciem społecznym i bardzo jest prawdopodobne, że będzie także oczywiście tutaj poparcie PiS. Gdyby dzisiaj odpowiadać na to pytanie, to pewnie gdyby dzisiaj ta decyzja była ogłaszana, to tak by było, że i przy poparciu PiS inne scenariusze wydają mi się mało prawdopodobne, ale czy sam fakt startu, ubiegania się o reelekcję - to nie jest wypowiedź Pawła Muchy, to jest wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, wtedy, kiedy uzna za stosowne.

Panie ministrze. Donald Tusk byłby dla Andrzeja Dudy wygodnym rywalem w wyborach prezydenckich?



Ja myślę, że wielu może być równych kandydatów.



Na jednym się skupmy. Nie na wielu. Na jednym, na tym konkretnym.



Pan przewodniczący Tusk ma takie bardzo wyraźne inklinacje, żeby się wypowiadać w sprawach krajowych, niekiedy w takiej formule, która zaskakuje z perspektywy funkcji, którą pełni. Bo widzimy Donalda Tuska, który jest przewodniczącym Rady Europejskiej, a wypowiada się bardzo często jak aktywny polityk opozycji czy niejako jako lider opozycji w Polsce, co może dziwić, bo pewnie jednak jak spojrzymy na traktaty to ta rola przewodniczącego rady Europejskiej powinna być inna. Ona ma być rolą budującą pewne współdziałanie.



Nie odpowiedział pan na moje pytanie, więc jej porzucę, bo to donikąd nie nas nie prowadzi.

Jedną rzecz mogę powiedzieć o okresie rządów Donalda Tuska. Gdyby pojawiła się taka kandydatura, to Polacy pamiętają pewnie te rządy i jakby naturalnym punktem odniesienia byłaby też ocena tego, jak Donald Tusk sprawował swoją funkcję jako premier i także, jak realizuje swoje zadania z perspektywy Polski jako przewodniczący Rady Europejskiej. I bez złośliwości powiem tutaj, że niestety tego rodzaju sprawy jak podwyższenie wieku emerytalnego czy teraz kryzysy europejskie takie jak Brexit - one są w świadomości społecznej powszechnie identyfikowalne z osobą pana przewodniczącego Tuska. Nie wiem, czy byłby łatwym czy trudnym przeciwnikiem czy kontrkandydatem, natomiast niewątpliwie to jest tego rodzaju kandydatura, która byłaby oceniana też przez pryzmat dokonań historycznych, a one są dość - powiedziałbym - dyskusyjne.

Kiedy pan prezydent Andrzej Duda spotka się z przewodniczącym Donaldem Tuskiem? Na przykład po to, żeby rozmawiać o nowym rozdaniu, jeśli chodzi o stanowiska w Unii Europejskiej.

To jest oczywiście tak, że mamy najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego, po wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy określone dyskusje, które będą związane z tym, jaki będzie wynik tych wyborów do Parlamentu Europejskiego...

No to chyba pana zaskoczę, panie ministrze. Cytat sprzed kilku, kilkunastu minut. Donald Tusk mówi tak: "Moją intencją jest nominowanie nowego unijnego przywództwa już w czerwcu". Czyli w przyszłym miesiącu. Nie czas na to, żeby pan prezydent może jednak próbował spotykać się, rozmawiać z panem przewodniczącym Tuskiem? No bo jest pewna sprawa do ugrania.

Jest pytanie, co pan przewodniczący Tusk ma na myśli, mówiąc: nominowanie europejskiego przywództwa. I jakiego rodzaju ustalenia.

