"Prezydent jest dobrym mówcą, w różnego rodzaju debatach czy wystąpieniach publicznych jest otrzaskany, nie sądzę, żeby unikał debaty" - mówi były poseł PiS i były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński pytany, czy Andrzej Duda podczas kampanii prezydenckiej powinien debatować z innymi kandydatami. "Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby był trudniejszym przeciwnikiem dla Andrzeja Dudy, bo wzbudza pewnie mniej skrajnych emocji w elektoracie miękkim PiS, tylko że wiemy, że jego największym wyzwaniem czy problemem jest to, żeby do tej drugiej tury się dostać" - tak z kolei gość Marcina Zaborskiego komentuje sondaż dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, z którego wynika, że Andrzej Duda przegrałby w II turze, jeśli udałoby się do niej wejść Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

Nie ma takiego kandydata czy prezydenta, który nie może przegrać wyborów - uważa Krzysztof Łapiński.



Nikomu dzisiaj się nie udało odbudować wspólnoty Polaków i nie wiem, czy to zadanie jest zadaniem dla prezydenta, jednej osoby, bo te podziały są bardzo mocne, głęboko sięgające, mające swoje korzenie w wydarzeniach sprzed wielu lat i nie da się ich tak łatwo zasypać. To nie jest tak, że prezydent nie chciał czy nic nie robił - mówi w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM były poseł PiS i były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński.

Na pewno Joanna Lichocka nie pomogła Andrzejowi Dudzie - tak Krzysztof Łapiński odpowiedział na pytanie, czy obraźliwy gest w Sejmie posłanki PiS zaszkodził obecnemu prezydentowi. Gdyby była ważnym członkiem sztabu, to pewnie tamto wydarzenie miałoby większe znaczenie. (...) Zamieść pod dywan się nie da, bo nie zamieciono, pytanie, czy na ile wyborcy 10 maja, przy urnach, będą to pamiętać" - podkreśla gość Marcina Zaborskiego. "Na pewno przez kilka dni była sytuacja kryzysowa i poważna - dodaje.

Krzysztof Łapiński o 2 mld zł dla mediów publicznych: Najlepiej byłoby, gdyby taka sytuacja nie wydarzyła się w apogeum kampanii prezydenckiej

Jakąkolwiek prezydent podejmie decyzji, zawsze może ona skutkować utratą części wyborców. Dla prezydenta najlepiej byłoby, gdyby taka sytuacja nie wydarzyła się w apogeum kampanii wyborczej - mówi były poseł PiS i były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński pytany o to, czy prezydent podpisze nowelizację przyznającą 2 mld zł Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu. I dodaje: To był błąd - jeśli wiadomo było, że taka ustawa może budzić różnego rodzaju emocje, sprzeciwy, wywoływać kolejną awanturę polityczną - to takie tematy trzeba było zamknąć na kilka, kilkanaście tygodni przed kampanią wyborczą.

Dlaczego PiS do tej pory nie odwołał Mariana Banasia z funkcji? Bo okazuje się, że nie ma takiej możliwości czy takiej siły sprawczej, żeby w tym wypadku do tego odwołania doprowadzić. Bo z jednej strony ten Marian Banaś nazywany pancernym sam nie chce zrezygnować, próby jakiegoś go przekonania zawiodły, a odwołanie go nie jest takie łatwe, bo wiemy, jakie są warunki odwołania prezesa, jak mocno on jest umocowany w konstytucji, ustawach, jak go to chroni - mówi gość Marcina Zaborskiego.

Czy Donald Tusk wspierający Małgorzatę Kidawę Błońską w kampanii wyborczej? Wiem jedno - mało jest polityków, którzy tak potrafią zmobilizować elektorat PiS, nawet trochę szerzej - jak Donald Tusk - odpowiada Krzysztof Łapiński.

