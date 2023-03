Referendum w sprawie aborcji to jest nierealny pomysł, który nie powinien się pojawiać. W tym referendum chodzi o to, żeby wrócić do kompromisu aborcyjnego - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krystyna Kacpura, prezeska Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa.

Rozmówczyni Kazimiery Szczuki mówiła, czym na co dzień zajmuje się fundacja Federa. Dzień w federacji to jest dzień szaleństwa. Jeśli rano nawet mam wypisane punkty, które muszę zrealizować danego dnia, pod koniec dnia, wieczorem okazuje się, że dwa z nich zrealizowałam, a pozostało dziesięć. Były nagłe sprawy, dzwoniły zrozpaczone kobiety, potrzebowały porady, rozmowy, nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Mnóstwo uchodźczyń z Ukrainy do nas dzwoni. Też te kobiety nie wiedzą, boją się, że w Polsce będą karane za przerywanie ciąży. Więc wyjaśniamy, tłumaczymy, prowadzimy, interweniujemy w szpitalach - mówiła Kacpura.

Monitorujemy dostęp do legalnej aborcji, do antykoncepcji, szczególnie awaryjnej. A do antykoncepcji tej, która powinna być finansowana przez NFZ, czyli zakładania spirali, prowadzimy monitoring. Każe się kobietom za to płacić po kilkaset złotych - zaznaczyła.

Kacpura była pytana, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji pogorszył sytuację kobiet. Zawsze było źle, odkąd istnieje federacja, czyli od 1992 roku. Powstała po to, żeby obronić prawo, które miałyśmy przez 1993 rokiem. Niestety nie dałyśmy rady - mówiła.

Odniosła się też do pomysłu PSL i Polski 2050, by przeprowadzić po wyborach referendum w sprawie aborcji. To jest w ogóle nierealny pomysł, który nie powinien się pojawiać. Z tego, co wiem i słyszałam od polityków z PSL-u i Polski 2050, w tym referendum chodzi o to, żeby wrócić do kompromisu aborcyjnego przede wszystkim. To jest po prostu taka polityczna zagrywka, że "my też się zajmujemy tymi sprawami i też jesteśmy za prawami kobiet, ale my proponujemy referendum" - podkreślała Kacpura.

Po co referendum? 86 proc. młodych Polaków, między 25. a 40. rokiem życia, jest za legalną aborcją do 12. tygodnia, a w społeczeństwie - 76 proc. - dodała.

Kazimiera Szczuka pytała też o referendum w Irlandii, w wyniku którego w tym kraju zalegalizowano aborcję. Referendum w Irlandii miało inny cel. Chodziło o wykreślenie z konstytucji tzw. ósmej poprawki, czyli zrównania życia płodu z życiem matki. Dopiero wtedy można było zająć się liberalizacją prawa - wyjaśniła Kacpura.

W Polsce działa też komitet "Aborcja to zabójstwo", który chce zaostrzenia prawa. Może nie zaostrzenia prawa, tylko zabronienia kobietom medycyny XXI wieku - precyzowała rozmówczyni RMF FM. Chodzi o to, żeby nie przekazywać żadnych informacji. Chodzi nawet o poinformowanie, o przekazanie jakiejkolwiek informacji w sprawie możliwości aborcji, bo pomocnictwo już teraz jest karane - mówiła.