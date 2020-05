„To co dla nas fundamentalne, to doprowadzić do tego, żeby te wybory były wolne. I pierwszą część batalii zwyciężyliśmy, bo my jako pierwsi mówiliśmy o tym, że nie można zorganizować wyborów, które mogą być niebezpieczne. Nadzór nad wyborami musi mieć PKW. Politycy nie mogą organizować wyborów” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Kieriwński.

