„To są oczywiście tajemnice handlowe, natomiast to nie jest nawet blisko prawdy. Kwota nie jest taka” – tak na pytanie o to, czy prawdą jest, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić będzie zarabiał 130 tysięcy euro rocznie, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sebastian Świderski.

Nikola Grbić pozostanie trenerem Sir Safety Perugia - przyznał prezes PZPS. Nie uczestniczyłem w ogóle w rozmowach z właścicielem Perugii Gino Sircim. Ten kierunek załatwił tak naprawdę Nikola Grbić i jego menadżer, oni wzięli to na siebie. Z drugiej strony Nikola nie miał żadnej klauzuli w swoim kontrakcie, która by mówiła, że nie może łączyć tych dwóch funkcji (bycia trenerem kadry Polski i Sir Safety Perugia - przyp. RMF FM) - mówił o kulisach pozyskania nowego trenera reprezentacji Świderski.



Szef siatkarskiej centrali przyznał, że dla Grbicia priorytetem jest prowadzenie kadry Polski. Celem numer jeden jest reprezentacja Polski, igrzyska olimpijskie w Paryżu i medal na tej imprezie (...). Kadra to jest dla niego priorytet i teraz będzie musiał mądrze i skutecznie doprowadzić do tego, żeby szybko powołać sztab szkoleniowy, który zacznie już wstępnie rozmawiać z zawodnikami i planować cały sezon - zaznaczył.

Dlaczego Lavarini?

Prezes PZPS dopytywany o to, dlaczego to Stefano Lavarini został selekcjonerem żeńskiej kadry, powiedział: Ola Jagieło i cała grupa wybierająca trenera miała trudny orzech do zgryzienia. Ale tak naprawdę prawie jednomyślnie wskazali Lavariniego. Powodem była praca tego trenera z młodymi zawodniczkami w Club Italia, który powstał jakiś czas temu. Dziewczyny z tego klubu stanowią teraz o sile reprezentacji Włoch. Patrząc na to ile mamy młodych zawodniczek, ile ich gra w lidze, myślę, że jest to bardzo dobry kierunek w perspektywie trzyletniej, czyli igrzysk w Paryżu w 2024 roku.

Co z powrotem Joanny Wołosz do kadry?

W ostatnich latach nikt z faworytów wielkiej imprezy nie wygrał, więc wolałbym, żebyśmy atakowali z drugiego rzędu - mówił Sebastian Świderski w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Życzyłbym sobie, żeby z każdej dużej imprezy nasza reprezentacja przywoziła medal. Jeżeli będzie to medal złoty, będziemy się cieszyć, bo przejdziemy do historii jako trzykrotny zwycięzca tej imprezy. Jeżeli będzie to medal srebrny, brązowy też będę się cieszył, choć na pewno będę miał niedosyt - dodał szef PZPS.

Piotr Salak zapytał swojego gościa także o powrót do reprezentacji Joanny Wołosz, najlepszej polskiej rozgrywającej. Pojechałem specjalnie do Polic na jej mecz. Rozmawiałem z nią dosyć długo. Powiedziała, że jest do dyspozycji. Chce porozmawiać z nowym trenerem, zobaczyć nowy sztab - odpowiedział Świderski.