Wiem, że Donald Tusk bardzo poważnie zastanawia się nad pełnoetatową pomocą Platformie Obywatelskiej, a nie tylko od czasu do czasu – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik PO Jan Grabiec. Powiedział, że ostatnie deklaracje byłego premiera sugerujące powrót były „po raz pierwszy tak wyraźne”. Podkreślił, że rozmowy wciąż trwają i obecnie „trudno spekulować” o przyszłości Tuska. Grabiec dodał jednak, że zmiany na stanowisku przewodniczącego partii na razie się nie szykują. „Nic nie wskazuje na to, by Borys Budka miał rezygnować ze swojej funkcji” – mówił. Rzecznik PO powiedział także, że liczy na to, że finał rozmów “to kwestia dni, niż tygodni czy miesięcy”.

