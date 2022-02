"Projekt uchwały został złożony, jest porozumienie i jest nadzieja, że uda się wyjaśnić wszystko, co jest złogiem w sprawie inwigilacji opozycji, a i przypuszczam polityków PiS. Myślę, że władza w rękach PiS-u była zdolna do tego, żeby podsłuchiwać nie tylko osoby, które są jej przeciwne, ale również te, z którymi współrządzi" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski mówił o wniosku opozycji o powołanie komisji ds. inwigilacji. "To jest jedyna instytucja w Polsce, która będzie miała uprawnienia prokuratorskie i będzie mogła pokazać rzeczywiście, jak wyglądała inwigilacja polityków w Polsce" - stwierdził poseł Lewicy.

