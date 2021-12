"Prosiłem pana prezydenta o konsensus humanitarny (w kwestii migrantów na granicy), którego jestem zwolennikiem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przyszedł mróz” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog, świeżo po spotkaniu z Andrzejem Dudą. Tłumaczył, że w konsensusie chodzi o to, by "do zakończenia budowy trwałego ogrodzenia na granicy nie było takiej sytuacji, że straż graniczna lub polskie służby odprowadzają lub push backują migrantów”. Gaweł podkreślił, że prezydent podziela „twarde stanowisko rządu”, że granicę należy chronić, ale do samej kwestii konsensusu się nie odniósł. „Bardzo pozytywnie wyrażał się o działalności polskich służb, ale też mówił o tym, że nie wyobraża sobie, by osoby słabe były odstawiane przez polskie służby” – powiedział.

