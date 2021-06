"Będę ostatnim, który krzyknie: ‘Polacy, nic się nie stało’. (...) Cyberataki na polskich polityków to forma meczu" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Maciej Kawecki z Instytutu Lema. Co, jeśli potwierdzi się, że najważniejsi politycy z rządu porozumiewają się za pomocą prywatnych skrzynek e-mailowych? "Skomentuję to negatywnie, to znaczy nie wyobrażam sobie komunikatu po ataku hakerskim, gdy wiemy, że doszło do uzyskaniu dostępu do poczty e-mailowej jednej z najważniejszych osób w kraju - o treści: "Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo państwa". A taki komunikat się pojawił" - mówi gość Marcina Zaborskiego.

