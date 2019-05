"Druga formacja nie jest formacją wygraną. Pomimo 38 proc. i dobrego wyniku, w stosunku do tego, co było kilka miesięcy temu, to musimy jednak wiele poprawić, by być tym ugrupowaniem na pierwszym miejscu" - tak o wyniku Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "W najbliższym czasie będziemy analizować, gdzie ta porażka była bardziej widoczna, gdzie udało nam się wygrać" - powiedział.

Wideo youtube

Budka był także pytany o słowa o "korupcji politycznej" - w taki sposób niektórzy politycy i zwolennicy opozycji nazywali programy socjalne Prawa i Sprawiedliwości. "Nigdy bym się nie podpisał pod takimi słowami" - powiedział w rozmowie z Marcinem Zaborskim. "Przede wszystkim polityk nie może się obrażać na wyborców, nie może wyborców obrażać, bo to dyskwalifikuje z polityki" - zaznaczył.

Polityk PO pytany o to, czy Grzegorz Schetyna jest charyzmatycznym liderem, powiedział, że jest "niewątpliwie skuteczny". "Doprowadził do rzeczy, która wydawała się pół roku temu niemożliwa - mianowicie do zjednoczenia opozycji" - mówił Budka.

W rozmowie padły także pytania o przyszłość Koalicji Europejskiej. W ugrupowaniu znajdują się partię o znacząco odmiennych stanowiskach. "Musimy się skupić na tym, co łączy, pozostawiając rzeczy, które mogą być problematyczne, do oceny wyborców" - powiedział Budka. Zapytany o pomysły gospodarcze (dotyczące m.in. podatku progresywnego i krótszego tygodnia pracy) SLD i Zielonych, wiceprzewodniczący PO odpowiedział: "Jeżeli będziemy tworzyć koalicję, to musi być wspólny mianownik i tego typu pomysły gospodarcze w mojej ocenie są nie do zaakceptowania przez Platformę Obywatelską".

POSŁUCHAJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z BORYSEM BUDKĄ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Marcin Zaborski, RMF FM: Borys Budka z Platformy Obywatelskiej z nami. Znalazł już go pan?

Borys Budka: Teraz pytanie: kogo?

Podpowiem, ten pomysł, który, jak mówi Grzegorz Schetyna, gdzieś jest, ale trzeba go znaleźć. Pomysł na pokonanie PiS-u.

Ten pomysł jest oczywiście.

Pan wie gdzie?

Tak, natomiast najważniejsze jest, żeby wyciągnąć wnioski z tej porażki, bo niewątpliwie tak jest.

Czyli jednak porażka?

Zawsze jest tak, że druga formacja nie jest formacją wygraną. Jestem tego zdania, że pomimo 38 proc. i dobrego wyniku w stosunku jeszcze do kilku miesięcy temu i tych sondaży, to jednak musimy poprawić, by być tym ugrupowaniem, które jest na pierwszym miejscu. Sprawa jest zero-jedynkowa. Żeby wygrać, musimy poprawić.

Jeszcze w niedzielę wieczorem gotów był pan się zakładać, że będzie remis 23:23 w mandatach. Nie ma remisu - 27:22 - tak to się skończyło.

Tak. Jeden taki zakład przegrałem. Tak to się skończyło. Udało nam się stworzyć Koalicję Europejską, nie udało nam się wygrać z PiS-em tym razem. Musimy poprawić wiele rzeczy. Trwają teraz analizy. Przede wszystkim polityk nie może obrażać się na wyborców, nie może również wyborców obrażać, bo to dyskwalifikuje z polityki.

A nie było tak, że niektórzy politycy z KE poobrażali wyborców? Mówiąc np., że dali się przekupić PiS-owi, albo że sukces PiS wziął się z tego, że zaoferował kiełbasę wyborczą?

Pojęcie "kiełbasy wyborczej" to jest obecne w polityce oczywiście od zawsze. I to jest tak, że partie polityczne ścigają się na programy, ścigają się na obietnice, ścigają się również na to, co wyborcom zaproponują.

Ale mówienie, że wyborcy dali się przekupić, że była korupcja polityczna to jest w porządku?

Panie redaktorze, nigdy nie podpisałbym się pod takimi słowami. Ja mam szacunek dla każdego kto wziął udział w tych wyborach. Każdemu należy dziękować, że spełnił ten obywatelski obowiązek. Natomiast rolą nas - polityków KE jest to, żeby przyciągnąć do kolejnych wyborów więcej naszych zwolenników, a nie tej drugiej strony.

Panie pośle, Sławomir Neumann, szef klubu Platformy, kiedy PiS ogłosił "Piątkę PiS", czy "Piątkę Kaczyńskiego" mówił tak: "To jest tani populizm, korupcja polityczna, którą PiS proponuje Polakom".

Niewątpliwie ten efekt, jeżeli chodzi o przyciągnięcie wyborców do urn wyborczych po stronie rządzących, nastąpił. Chociażby kwestia jednorazowego, dodatkowego świadczenia dla emerytów. Natomiast czym innym jest pokazywanie sposobu prowadzenia polityki przez partię rządzącą, a czym innym jest podziękowanie każdemu kto był w tych wyborach, nawet jeżeli na nas nie zagłosował. Ja mam proste zdanie - my musimy być lepsi.

Siedzicie, głowicie się i mówicie: Musimy być lepsi. To po kolei. Czy PO ma dzisiaj charyzmatycznego przywódcę?

PO jest częścią Koalicji Europejskiej, stworzyliśmy grupę i jestem przekonany...

To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy PO ma charyzmatycznego przywódcę?

Ma lidera, który doprowadził do rzeczy, która wydawała się jeszcze pół roku temu niemożliwa, mianowicie do zjednoczenia opozycji po tej stronie.

Grzegorz Schetyna jest charyzmatycznym przywódcą?

Grzegorz Schetyna jest niewątpliwie skutecznym politykiem. Jest osobą, która doprowadziła do rzeczy, jeszcze wydawało się kilka miesięcy temu niemożliwej, mianowicie do tego, by główne partie opozycyjne stworzyły wspólny blok wyborczy na blisko 40 proc., co wydawało się marzeniem jeszcze pół roku temu.

Skuteczność lidera PO, Grzegorza Schetyny, tak ułożył listy wyborcze, że absolutnym zwycięzcą w KE jest SLD. Bo zachował swoje 5 mandatów w PE, PO straciła 7 mandatów w tym rozdaniu.

Panie redaktorze, należy na to patrzeć całościowo.

Wkrótce dalsza część rozmowy.