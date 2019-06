"W pewnym sensie tak jestem gotowy na polityczną emeryturę" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Jak dodaje, polityki już parę razy miał serdecznie dość. Jedynka na liście PSL? "Nie dam się skusić żadnej formacji politycznej" zaznacza.

Bogdan Zdrojewski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Zdaniem Bogdana Zdrojewskiego, nie było propozycji ze strony PSL kandydowania. Były rozmowy o tym, żeby pomagać ludowcom - tłumaczy. Gość Marcina Zaborskiego, podkreśla, że nie będzie startował w wyborach z żadnej listy. Mam ku temu powody. Dla mnie ważna jest wierność wyborcom - mówi.

Napisałem list do władz partii o pomyśle na kampanię wyborczą. Sądzę że ten mój list wylądował w koszu - zaznacza Bogdan Zdrojewski

Jak dodaje: tam gdzie wszyscy myślą podobnie, nikt nie myśli zbyt wiele.

Rozumiem trudności Grzegorza Schetyny i złożoność sytuacji. Nie wszystkie grzechy są przez niego zawinione - podkreśla gość Marcina Zaborskiego.

Na pytanie: Czy dzisiaj należy schować waszego lidera do drugiego rzędu, eurodeputowany PO odpowiada: za późno.



Co się dzieje z Donaldem Tuskiem? Jest zajęty m.in. brexitem - mówi w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Bogdan Zdrojewski. Jak dodaje: przez brexit znaleźliśmy się w kryzysie.

Rzadko się spotykamy ( z Donaldem Tuskiem - przyp. red) - zaznacza.

W tej sytuacji w której jesteśmy teraz, jest mu znacznie trudniej. Jestem przekonany że swoją funkcję w Brukseli będzie wypełniał do ostatniego dnia - podkreśla eurodeputowany PO.



Marcin Zaborski, RMF FM: Moim gościem jest Bogdan Zdrojewski, były minister kultury, jeszcze przez chwilę eurodeputowany PO. Jest pan gotowy na polityczną emeryturę?

Bogdan Zdrojewski: W pewnym sensie tak. Oczywiście ta emerytura będzie od polityki zawodowej - wszystko na to wskazuje, natomiast nie od polityki w ogóle. Natomiast jestem gotowy od pewnego czasu. Muszę powiedzieć, że polityki miałem już od jakiegoś czasu tak serdecznie dosyć, że chętnie bym uciął tą swoją aktywność.

I nie da się pan skusić na jedynkę na liście wyborczej PSL-u?

Nie dam się skusić na jedynkę z żadnej formacji politycznej do Sejmu z dwóch powodów. Po pierwsze to, co powtarzałem już parę razy: ja nigdy nie wracam do funkcji, które zakończyłem, które wypełniłem. A po drugie nie biorę stanowiska, czy mandatu, jeżeli nie wiem co mam z nim zrobić.

Ale co? Ludowcy przyjęli te pana wyjaśnienia i spasowali? Już pana nie namawiają?

Od razu powiem, że nie ma takiej propozycji.

Jakże to?

Tak.

Ani Władysław Kosiniak-Kamysz z panem nie rozmawiał ani Marek Sawicki na przykład?

Ani Marek Sawicki. Oczywiście rozmawiałem z wieloma politykami - także PSL-u, oni są bardzo zainteresowani tym, abym im na różne sposoby pomagał, także w rozmowach koalicyjnych. Natomiast nie było do tej pory takiej rozmowy, w której padłaby propozycja: Panie Bogdanie, panie ministrze, proszę reprezentować nas na listach do Sejmu.







