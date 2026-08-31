Końcówka wakacji w najlepszej jakości – TOP 5 smartfonów z dobrym aparatem

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Dla wielu osób aparat jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia smartfona. Nic więc dziwnego, że producenci stale rozwijają możliwości fotograficzne swoich urządzeń. Oto kilka propozycji, które mogą zainteresować miłośników mobilnej fotografii.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 5G

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+ Wielki, rozkładany wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala ułatwia precyzyjne kadrowanie ujęć

+ Wbudowany moduł 5G zapewnia błyskawiczny transfer obszernych materiałów wideo w rozdzielczości 4K

+ Szybka pamięć wbudowana 256 GB mieści dziesiątki plików

Współczesny rynek smartfonów fotograficznych zyskuje zupełnie nowy wymiar dzięki innowacji w postaci składanej konstrukcji. Obecne w tym modelu aparaty pozwalają rejestrować imponujące ujęcia w niemal każdych warunkach oświetleniowych, wykorzystując zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu. Po rozłożeniu użytkownik zyskuje dostęp do wielkiego ekranu, który zmienia się w mobilne studio edycji zdjęć oraz filmów. Płynność animacji przy częstotliwości 120 herców ułatwia przeglądanie bogatych galerii bez uczucia zmęczenia wzroku. Konstrukcja zawiasu umożliwia stabilne ustawienie telefonu pod różnymi kątami na płaskim podłożu, eliminując konieczność stosowania tradycyjnego statywu przy długich czasach naświetlania.

Zobacz, co potrafi ten model!

Smartfon Xiaomi 17 Ultra 5G

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+ Wygodny czytnik linii papilarnych umiejscowiony w ekranie

+ 512 GB pamięci RAM eliminuje obawy o brak miejsca podczas rejestrowania wielominutowych sekwencji

+ Ekran o częstotliwości 120 herców i przekątnej 6,9 cala podnosi wygodę precyzyjnej obróbki

Flagowy smartfon marki Xiaomi stworzono z myślą o miłośnikach bezkompromisowej jakości fotograficznej i nowoczesnego wzornictwa. Zastosowane sensory o potężnej matrycy w połączeniu ze światłoczułymi obiektywami generują wyjątkowo czyste kadry pełne drobnych szczegółów. Pamięć operacyjna o pojemności 16 gigabajtów zapewnia renderowanie skomplikowanych efektów graficznych oraz płynną pracę w wymagających aplikacjach.

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Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max 5G

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+ Możliwość nagrywania za pomocą dwóch aparatów jednocześnie

+ Wytrzymała obudowa w oryginalnym kolorze Cosmic Orange skutecznie chroni wewnętrzne komponenty

+ Przestrzeń 256 gigabajtów pamięci wbudowanej pozwala na swobodne zapisywanie plików w bezstratnym formacie

Najbardziej zaawansowany przedstawiciel rodziny Apple ustanawia nowe wzorce w dziedzinie mobilnej rejestracji obrazu. Nowatorski system obiektywów oferuje znakomity zakres przybliżenia optycznego, zachowując perfekcyjną ostrość tekstur w ujęciach portretowych. Wyrazisty odcień Cosmic Orange nadaje konstrukcji wyjątkowo unikalny charakter.

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Smartfon OPPO Find X9 Ultra 5G

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+ Matryca o częstotliwości odświeżania 144 herców dostarcza niespotykaną dotąd płynność podglądu

+ Wydajna bateria z funkcją szybkiego ładowania skraca czas potrzebny do uzupełnienia energii

+ Pamięć operacyjna 12 gigabajtów pozwala na utrzymywanie w tle wielu złożonych aplikacji do obróbki graficznej

Zaawansowane urządzenie fotograficzne od firmy OPPO zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających entuzjastów obrazowania. Główny moduł optyczny wspierany jest modułem przetwarzania barw, co przekłada się na niezwykle wierne odwzorowanie odcieni skóry i krajobrazów. Ekran o przekątnej 6,82 cala z częstotliwością odświeżania 144 herców błyskawicznie reaguje na każdy dotyk, podnosząc komfort selekcji udanych ujęć.

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Smartfon vivo X300 Ultra 5G

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+ Zestaw akcesoriów fotograficznych przekształca smartfon w aparat z wygodnym fizycznym spustem migawki

+ Pojemność pamięci 1 terabajt zapewnia przestrzeń do przechowywania wielogodzinnych nagrań filmowych bez ograniczeń

+ Ekran o odświeżaniu 144 herców i rozmiarze 6,82 cala oferuje wyjątkowy natychmiastowy czas reakcji przy kadrowaniu

Wyjątkowa edycja smartfona marki vivo to propozycja przygotowana z myślą o fotograficznych profesjonalistach, poszukujących bezkompromisowej funkcjonalności. W skład zestawu wchodzą specjalne akcesoria podnoszące wygodę trzymania sprzętu oraz precyzję nastawiania ostrości. Potężna pamięć podręczna 16 gigabajtów oraz 1 terabajt przestrzeni masowej sprawiają, że urządzenie z łatwością radzi sobie z obsługą materiałów.

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