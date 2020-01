Jose Mourinho i Antonio Conte to dwaj trenerzy, którzy nie szczędzą sobie gorzkich słów. W czasie gdy oboje byli trenerami zespołów Premier League, panowie wyzywali się od „małych ludzi”, „oszustów”, padły też oskarżenia o ustawianie meczów. Tym razem wojna na słowa toczy się w sprawie Christiana Erikesna, który z Tottenhamu Hotspur ma przejść do zespołu Conte.

Christian Eriksen (po prawej) przed meczem z Norwich / ANDY RAIN / PAP/EPA

Christian Eriksen to ważny zawodnik zespołu Jose Mourinho. Wiele wskazuje jednak na to, że Duńczyk po zakończeniu sezonu opuści Tottenham Hotspur. Umowa pomocnika wygasa w czerwcu, a chętnych na sprowadzenie do swoich drużyn Eriksena nie brakuje.

To właśnie sprawa transferu Duńczyka wywołała kolejne spięcie na linii Mourinho - Conte. Włoch dość pewnie wypowiadał się o przejściu zawodnika do Interu Mediolan. To nie spodobało się Jose Mourinho. Portugalczyk w rozmowie z dziennikarzami zarzucił Conte brak profesjonalizmu podkreślając, że jego zdaniem szkoleniowcy powinni wypowiadać się o transferach zgodnie ze wspólnie ustalonymi wytycznymi.

NIE PRZEGAP: Kobe Bryant: Trzy koszykarki są gotowe do rywalizacji z mężczyznami



Włoch pytany o transfery podczas kolejnej konferencji odniósł się do słów Mourinho. Zaatakował Portugalczyka twierdząc, Że ten "przekręcił" jego słowa. Nie mówię już o rynku transferowym. Ostatnim razem, gdy tak zrobiłem, znalazła się osoba, którą wszyscy znamy, i przekręciła moje słowa, więc nic więcej nie powiem - stwierdził.

Conte w SkyItalia bronił dyrektor generalny Interu. Eriksen jest zawodnikiem Tottenhamu, ale wiemy że jego umowa wygasa w czerwcu. W tym czasie spotkanie z jego agentem jest całkowicie uzasadnione i upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów - mówił Giuseppe Marottta.

Drużyna z Mediolanu wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Włoch, trener Interu uznał jednak, że aby liczyć się w walce o mistrzostwo Italii, konieczne są wzmocnienia - stąd chęć ściągnięcia Eriksena. Klubom nie udało się jednak osiągnąć porozumienia. Kwestią sporną pozostaje cena Duńczyka - 23 miliony euro.

Klub musi zdecydować, czy chce kupić piłkarza w dobrej cenie, czy też przyjąć inne podejście - skwitował Conte.

Conte i Mourinho - łączą ich sukcesy, dzieli wszystko inne

Zarówno Mourinho, jak i Conte utytułowani szkoleniowcy. Każdy z nich zdobył mistrzostwo Anglii i mistrzostwo Włoch. Mourinho i Conte mają też w swoim CV prowadzenie Chelsea Londyn.

Jak podkreśla Onet, scysja o Eriksena nie była pierwszą między trenerami. Początki konfliktu sięgają czasów, gdy Conte był trenerem Chelsea, a Mourinho prowadził Manchester United. Wówczas dziennikarze pytali Portugalczyka dlaczego nie celebruje bramek zdobytych przez swój zespół. Mourinho stwierdził, że nie chce reagować żywo narażając się na zrobienie z siebie klauna. Conte uznał, że uwaga o błaźnie była kierowana w jego stronę. Włoch stwierdził, że Mourinho powinien zastanowić się nad tym, jak zachowywał się w czasie początków swojej kariery.

Obecny trener Tottenhamu Hotspur niedługo później poinformował, że nie mówił o Conte. Żeby zakończyć tę historię, powiem, że owszem, kiedyś popełniałem błędy przy linii bocznej i pewnie jeszcze nie jeden popełnię. Ale jedno mi się nie przytrafi: nigdy nie będę zawieszony za ustawianie meczów - mówił.

W ten sposób Mourinho odniósł się do sprawy sprzed lat dotyczącej Conte. Włoch został zawieszony na cztery miesiące, bo miał wiedzieć o ustawionym meczu Sieny, w której pracował. Sąd oczyścił go jednak z zarzut. Włoch po tym, jak usłyszał słowa Mourinho stwierdził, że Portugalczyk to "mały człowiek" i "oszust".