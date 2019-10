Kibice rugby odliczają godziny do ćwierćfinałów Pucharu Świata. Raz na 4 lata piłka przestaje być okrągła, podawać można ja ręką i tylko do tyłu. A jednak ten puchar niewiele ustępuje piłkarskiemu mundialowi czy igrzyskom olimpijskim. Oglądalność turnieju w 2007 roku przekroczyła 4,2 mld telewidzów.

Mistrzostwa broni Nowa Zelandia. To ona w sobotę (19 października) w pierwszym ćwierćfinale zagra z Irlandią, potem tego samego dnia mecz Australia - Anglia. Dzień później spotkanie Walia - Francja i najważniejszy dla gospodarzy turnieju pojedynek Japonia - Republika Południowej Afryki. A bezpośrednio po ostatnim ćwierćfinale najciekawiej zapowiadający się mecz VII kolejki ekstraligi rugby - rewelacja rozgrywek Juvenia Kraków kontra Mistrz Polski - Ogniwo Sopot.

Walczymy o zwycięstwo. Większa presja leży po stronie Sopotu - mówi trener Juvenii Konrad Jarosz. Adam Grabski - pierwsza linia młyna Juvenii dodaje - Sopot musi, my możemy - oni przyjeżdżają na wielkim ciśnieniu, nie mogą sobie pozwolić na potknięcie. Łukasz Kościelniak - II trener Juvenii przypomina wyniki - 4 kolejki, 3 zwycięstwa z wyżej notowanymi przeciwnikami podkreśla: Mecz pokaże w jakim miejscu jesteśmy...





W tabeli Ekstraligi mistrz Polski z Sopotu zajmuje po sześciu kolejkach spotkań drugie miejsce z dorobkiem 25 punktów, krakowskie "Smoki" są o jedną pozycję niżej (20 pkt). Killing with smile - według Adama Grabskiego to będzie dla Juvenii motto niedzielnego meczu z Ogniwem. Konrad Jarosz dodaje - "Mamy założony cel na ten sezon i chciałbym, abyśmy mniej głośno ustawiali Juvenię po medale. Ten sezon, to kolejny okres budowania zespołu. Jest on w stanie wygrać z każdym, ale i tak samo przegrać. Oczywiście nie hamujemy zawodników, chcemy, aby wygrali jak najwięcej spotkań. Jednak w niedzielę to Ogniwo jest zdecydowanym faworytem".



A kto jest faworytem japońskiego Pucharu Świata?

Adam Grabski wskazuje na Republikę Południowej Afryki. "Springboksom" kibicuje też 4 zawodników RPA, którzy w tym sezonie wzmocnili Juvenię - Jonathan O’Neill, Frans Botha, Heinrich Steyn i Juan van der Westhuizen. Przyjechali z drużyny Naka Bulls. To zespół, który grał w finałach rozgrywek akademickich z zespołem Tuks, gdzie jednym z trenerów jest Conrad Boshoff, który jest w tej chwili w Krakowie i swoim doświadczeniem wspiera szkoleniowców Juvenii Kraków.





Tu na filmie droga Japonii do ćwierćfinału Pucharu Świata w rugby.





A tu historia sprzed 4 lat - droga Nowej Zelandii do mistrzostwa.



Terminy ćwierćfinałów japońskiego Pucharu Świata:

Sobota, 19 października:

9:15, Anglia - Australia

12:15, Nowa Zelandia - Irlandia





Niedziela, 20 października:

9:15, Walia - Francja

12:15, Japonia - RPA







14:30, Juvenia - Ogniwo