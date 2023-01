W piątek mityngiem w niemieckim Karlsruhe rozpocznie się lekkoatletyczny sezon halowy. Dla wielu zawodników i zawodniczek to forma przygotowań do sezonu letniego na otwartym stadionie. W tym roku w ramach prestiżowego cyklu mityngów World Athletics Indoor Tour odbędą się aż 54 wydarzenia, ale tylko siedem będzie miało najwyższą, złotą kategorię - w tym Orlen Copernicus Cup, który 8 lutego jest organizowany w Toruniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Piątkowa rywalizacja w hali w Karlsruhe rozpocznie się o 18:30 od skoku w dal. W biegu na 60 m wystąpi rekordzistka Polski Ewa Swoboda. Jej głównymi rywalkami będzie halowa mistrzyni świata z Belgradu - Szwajcarka Mujinga Kambundji oraz Brytyjka Dina Asher-Smith, wielokrotna mistrzyni Europy i mistrzyni świata na 200 m z Ad-Dauhy, która w tym sezonie jest najszybszą Europejką na dystansie 60 m - 7,08.

Pierwszy w sezonie mityng zaliczany do World Athletics Indoor Tour będzie bardzo mocno obsadzony. Lekkoatleci będą rywalizować w 11 konkurencjach i niemal w każdej awizowany jest start medalistów olimpijskich, mistrzostw świata czy Europy.

W klasyfikacji całego cyklu będzie liczyć się 11 konkurencji: biegi na 60, 400, 800, 1500, 3000 i 60 m przez płotki oraz skok w dal, wzwyż, o tyczce, trójskok i pchnięcie kulą. Zwycięzcy mogą liczyć na 20 tysięcy dolarów premii oraz otrzymają "dziką kartę" do przyszłorocznych halowych mistrzostw świata w Glasgow.

Polska odsłona World Athletics Indoor Tour

Na 4 lutego zaplanowano kolejne odsłony World Athletics Indoor Tour. Zawody mające status najwyższej rangi odbędą się w Bostonie - New Balance Indoor Grand Prix - to drugie zawody zaliczane do World Athletics Indoor Tour Gold. Czołowych polskich lekkoatletów będzie można jednak tego dnia zobaczyć w Łodzi. Wszystko dlatego, że na 4 lutego zaplanowano również mityng Orlen Cup, który w cyklu World Indoor Tour ma kategorię brązową.

Gwiazdami biegów na 60 m przez płotki będą rekordzista Polski Damian Czykier oraz mistrzyni Europy z Monachium Pia Skrzyszowska. Udział w biegu na 60 m zapowiedział podwójny (100 i 4x100 m) mistrz olimpijski z Tokio Włoch Marcell Jacobs. W skoku o tyczce pojedynek stoczą Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski.

4 dni później zaś - Copernicus Cup w Toruniu. To znów będzie impreza bardzo mocno obsadzona - awszystko dlatego, że zalicza się ona do grona tych będących w złotej kategorii. Mityng jest organizowany od 2015 roku, a od 2017 zalicza się do World Indoor Tour.

W poprzednich latach padały w Toruniu wspaniałe rezultaty, na czele z rekordem świata w skoku o tyczce. W 2020 roku Szwed Armand Duplantis uzyskał 6,17 m. Przed rokiem doskonały wynik na 400 m osiągnęła Holenderka Femke Bol - 50,64.

Dyrektor Copernicus Cup i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński zdradził, że trwają negocjacje z topową gwiazdą biegów długich.

Prawdopodobnie będzie też szybkie ściganie na 60 m, na czele z Ewą Swobodą. Przygotowujemy jej taką obsadę, aby mogła pobić rekord Polski, który wynikiem 6,99 ustanowiła przed rokiem - przekazał Wolsztyński.

W tym roku w Toruniu zostaną rozgrane również halowe mistrzostwa Polski - 18 i 19 lutego. Po nich poznamy skład naszej kadry na lekkoatletyczne halowe mistrzostwa Europy te ruszają 2 marca w Stambule.

Poprzednie HME odbyły się w 2021 roku w Toruniu. Biało-czerwoni wywalczyli w nich 10 medali: jeden złoty, pięć srebrnych i cztery brązowe. Mistrzem Europy na 800 m został wówczas Patryk Dobek.

Terminarz mityngów World Athletics Indoor Tour Gold:

27 stycznia - Init Indoor Meeting, Karlsruhe (Niemcy)

4 lutego - New Balance Indoor Grand Prix, Boston (USA)

8 lutego - Orlen Copernicus Cup, Toruń (Polska)

11 lutego - Millrose Games, Nowy Jork (USA)

15 lutego - Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, Lievin (Francja)

22 lutego - World Indoor Tour, Madryt (Hiszpania)

25 lutego - World Indoor Tour Final, Birmingham (Wielka Brytania)