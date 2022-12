Władze Brazylii ogłosiły trzy dni żałoby po śmierci Pelego, legendarnego piłkarza, który zmarł w szpitalu w Sao Paulo w wieku 82 lat. Pogrzeb zaplanowano na wtorek, ale uroczystości rozpoczną się już dzień wcześniej - na stadionie klubu Santos FC.

Pele / Sebastiao Moreira / PAP/EPA

W poniedziałek na środku murawy stadionu Santos FC, w którym Pele spędził większość kariery, odbędzie się 24-godzinne czuwanie przy jego trumnie, przetransportowanej ze szpitala Alberta Einsteina w Sao Paulo.

Następnego dnia kondukt żałobny przejdzie ulicami Santosu, mijając dzielnicę, w której mieszka 100-letnia matka Pelego, i zakończy się na cmentarzu Memorial Necropole Ecumenica. Tam legendarny piłkarz zostanie pochowany podczas prywatnej ceremonii, z udziałem rodziny.



Ostatnie doniesienia brazylijskich mediów mówią, że matka Pelego nie może opuścić łóżka i nie jest przytomna.

Trzykrotny mistrz świata zmarł w czwartek w szpitalu w Sao Paulo w wyniku niewydolności wielonarządowej spowodowanej nowotworem jelita grubego (we wrześniu 2021 roku przeszedł operację usunięcia guza okrężnicy).

Trzykrotny mistrz świata, król futbolu

Pele jest jedynym piłkarzem, który trzykrotnie wygrał mundial. Dokonał tego w 1958, 1962 i 1970 roku. W czterech turniejach strzelił 12 goli. Skuteczniejsi od niego byli jedynie Niemiec Miroslav Klose (16 goli), Portugalczyk Cristiano Ronaldo (15), Niemiec Gerd Mueller (14) i Francuz Just Fontaine (13).



W MŚ w 1962 i 1966 roku strzelił po jednym golu, a w swoim ostatnim mundialu w Meksyku zdobył cztery bramki, w tym jedną w wygranym 4:1 finale z Włochami.



W swoich ostatnich mistrzostwach świata w Meksyku (1970) zanotował sześć asyst. Do dzisiaj jest to rekord mundialu. Czterem graczom udało się zaliczyć pięć asyst w jednym turnieju. W tym gronie są Robert Gadocha (RFN 1974), reprezentant RFN Pierre Littbarski (Hiszpania 1982), Argentyńczyk Diego Maradona (Meksyk 1986) i Niemiec Thomas Hassler (USA 1994).



Pele zanotował także bezprecedensowe trzy asysty w finałach mistrzostw świata: przeciwko Szwecji w 1958 i Włochom w 1970 roku.



W reprezentacji Brazylii w latach 1957-71 rozegrał 92 mecze. Z 77 bramkami jest najlepszym strzelcem "Canarinhos". Podczas mundialu w Katarze zrównał się z nim Neymar, który jednak aż 124 razy zagrał w narodowych barwach i ani razu nie został mistrzem świata.