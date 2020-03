Norweżka Therese Johaug zajęła drugie miejsce w Oslo w biegu na 30 km techniką klasyczną. Tym samym zapewniła sobie dużą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2019/2020.

Therese Johaug, Frida Karlsson i Ebba Andersson / Annika Byrde / PAP/EPA



Sobotnią rywalizację wygrała Szwedka Frida Karlsson wyprzedzając Johaug o 1,2 s. Trzecia była Szwedka Ebba Andersson, która straciła do triumfatorki 20,9. Polki nie startowały.



Do zakończenia sezonu zostało pięć zawodów. 31-letnia Johaug po raz trzeci w karierze zdobyła dużą Kryształową Kulę. Poprzednio to cenne trofeum przypadło jej w sezonach 2013/14 oraz 2015/16. Dwukrotnie zajęła drugą lokatę w tej prestiżowej klasyfikacji, a miało to miejsce w 2012/13 oraz 2014/15. Tyle samo razy była trzecia - 2011/12 i 2018/19.



W sobotę zawody przebiegały pod jej dyktando. Samotnie prowadziła stawkę przez wiele kilometrów. Tuż za nią biegły trzy Szwedki.



Przewaga Johaug nad Karlsson jeszcze na kilometr przed metą wynosiła prawie dziesięć sekund. Młodsza od Norweżki o jedenaście lat 20-letnia Szwedka "dopadła" rywalkę na ostatniej prostej i wygrała, jako pierwsza Szwedka zawody w stolicy Norwegii w historii cyklu.



Ze względu na epidemię koronowirusa na stadionie zabrakło publiczności. Nieliczni kibice dopingowali jednak biegaczki na trasie.