Piłkarze Argentyny i Meksyku, grupowi rywale Polaków w mistrzostwach świata w Katarze, rozegrali w nocy z wtorku na środę w Stanach Zjednoczonych towarzyskie mecze. Argentyńczycy pokonali Jamajkę 3:0, a Meksykanie przegrali z Kolumbią 2:3.

Lionel Messi / Shutterstock

W Harrison w stanie New Jersey setne zwycięstwo w barwach "Albicelestes" odniósł Lionel Messi. Lekko przeziębiony, mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, a zastąpił go Julio Alvarez, który w 13. minucie zdobył pierwszą bramkę. Messi pojawił się na boisku w 55. minucie i w końcówce strzelił dwa gole (87, 89).



Argentyna nie poniosła porażki w 35 kolejnych spotkaniach. Brakuje jej tylko dwóch do wyrównania rekordu reprezentacji Włoch, niepokonanej od września 2018 do października 2021 roku.



W Santa Clara (Kalifornia) Meksykanie ulegli Kolumbii 2:3, choć do przerwy prowadzili 2:0 po bramkach Alexisa Vegi (6-karny) i Gerardo Arteagi (29). W drugiej połowie dwukrotnie trafił do siatki Luis Sinisterra (49, 52), a wynik ustalił Wilmar Barrios (68).



We wtorek towarzysko grał również inny przeciwnik biało-czerwonych - Arabia Saudyjska, remisując w hiszpańskiej Murcji z USA 0:0.



Meksykanie będą pierwszymi przeciwnikami Polaków w mistrzostwach świata w Katarze. Mecz tych drużyn zaplanowano na 22 listopada.