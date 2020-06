Robert Lewandowski znalazł się na liście najbardziej niedocenianych piłkarzy w historii. Taki ranking opublikował serwis Football 365, a wybór Polaka uzasadniono oczywiście regularnymi porażkami w wyścigu o Złotą Piłkę i odległe miejsca w kolejnych edycjach plebiscytu "France Football".

Robert Lewandowski / CHRISTOF STACHE / PAP/EPA

Lewandowski został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu.

"Zdobycie 40 lub więcej bramek w pięciu kolejnych sezonach to niezwykły wyczyn. Ba, gdy spojrzymy na ostatnią dekadę w Bundeslidze, aż w dziewięciu z dziesięciu sezonów Polak strzelił przynajmniej 20 goli. To niesamowite, a jednak nie znalazło żadnego przełożenia na Złotą Piłkę. W swojej najlepszej próbie w 2015 roku Lewandowski był czwarty, gdy strzelił 38 bramek w 51 meczach, ale ani nigdy wcześniej, ani później nie zbliżył się do podium. W 2018 nie znalazł się nawet wśród nominowanych, a tamten rok kończył z dorobkiem 42 trafień w 46 meczach. To śmieszne. Wydaje się, że w pewien sposób Lewandowski jest wykluczony z elity. Mając średnią bramek w reprezentacji wyższą niż jeden gol na dwa mecze, a w Bundeslidze bardziej zbliżoną do Gerda Muellera niż ktokolwiek inny ze współczesnych czasów, mamy do czynienia z niesprawiedliwością" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak informuje Onet, najbardziej niedowartościowanym piłkarzem w historii jest David Villa. "Hiszpan nie jest tak poważany, jak na to zasługuje. A przypomnijmy, że mówimy o najlepszym strzelcu Euro 2008 i mistrzostw świata 2010, który w dodatku zakończył te imprezy jako zwycięzca. Można żałować, że nie trafił do Barcelony wcześniej, być może wtedy znacznie mocniej kojarzyłby się z byciem na szczycie. Jego ocena też mogłaby być inna, gdyby nie kontuzja, która wykluczyła go z Euro 2012, a wcześniej przyczyniła się do porażki z Chelsea w półfinałach Ligi Mistrzów. Villa ma za sobą wspaniałą karierę, która z jednej strony przyniosła tak wiele laurów, ale zasługiwała na znacznie więcej fanfar" - czytamy.

Wśród nazwisk, które towarzyszą Lewandowskiemu na liście są jeszcze m.in. Fernando Redondo, Steve McManaman, czy Robert Pires.

Lista najbardziej niedocenianych piłkarzy w historii zdaniem Football 365:

1. David Villa

2. Fernando Redondo

3. Gerson

4. Steve McManaman

5. Jimmy Greaves

6. Jimmy Floyd Hasselbaink

7. Denis Irwin

8. Miodrag Belodedici

9. Robert Lewandowski

10. Robert Pires