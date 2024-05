Zapisy do największej charytatywnej sztafety biznesowej rozpoczęły się 14 maja, a na liście startowej jest już ponad 19 tys. biegaczy i biegaczek. Już wiadomo, że w samym Krakowie pobiegnie aż 13 tys. osób. Rejestracja do biegu w wirtualnej formule trwa. Można pobiec 4 km w dowolnym miejscu na świecie i pomóc osobom z niepełnosprawnościami ruchu, po amputacji i po mastektomii.

Uczestnicy Poland Business Run / foto: Fundacja Poland Business Run / Materiały prasowe

8 września wystartuje 13. edycja Poland Business Run. Bieg odbędzie się stacjonarnie w Krakowie oraz wirtualnie z aplikacją na całym świecie. Aktualnie na bieg stacjonarny wokół krakowskich Błoń zostały już tylko pakiety Charity, w ramach których drużyny przeznaczają większą kwotę na wsparcie beneficjentów.

Podstawowe pakiety na bieg w Krakowie (Real) skończyły się w 17 minut od startu zapisów, kolejne - Real Plus - do końca dnia. Biorąc pod uwagę długość listy rezerwowej na bieg stacjonarny, zdecydowaliśmy o zwiększeniu limitu uczestników z 11 tys. do 13 tysięcy. W końcu to 13. edycja biegu! - wyjaśnia Kamil Bąbel, project manager Poland Business Run.

Pobiegniesz - Pomożesz

Tegoroczny medal / foto: Fundacja Poland Business Run / Materiały prasowe

Uczestników do biegu motywuje charytatywny cel, ale też przyjazny dystans i możliwość działania w zespole. Zawody mają formę sztafety 5x4 km. To dystans, który spokojnie mogą pokonać nawet początkujący biegacze. Dzięki środkom z zapisów drużyn, Poland Business Run co roku pomaga osobom z dysfunkcjami narządów ruchu, w tym po amputacjach. Od początku istnienia projektu wsparcie w postaci protez, wózków i rehabilitacji otrzymało już ponad 1000 beneficjentów. W 2021 r. do grona podopiecznych Fundacji Poland Business Run dołączyły kobiety po mastektomii, które potrzebują kompleksowej rehabilitacji. Skala pomocy w danej edycji zależy od zaangażowania firm i biegaczy.

W Polsce rośnie liczba amputacji, nowotwór piersi jest jednym z najczęściej występujących w naszym kraju. Rosną też koszty zakupu, wymiany czy serwisowania protez, sprzętu medycznego. Dział wsparcia Fundacji Poland Business Run odbiera kilkanaście telefonów dziennie z prośbą o pomoc. Już teraz mamy złożonych ponad 100 wniosków o dofinansowanie, a to dopiero początek naboru. Chcemy pomóc w tej edycji ok. 150 osobom, to o 10 proc. więcej niż w poprzednim roku - podkreśla Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

W tym roku biegacze wystartują m.in. dla 32-letniej Agnieszki z województwa małopolskiego, mamy dwóch synków, która w wyniku wypadku w pracy straciła prawą rękę.

Powrót do normalności jest bardzo trudny i mimo wykonywanych ćwiczeń zajmuje dużo czasu. Przed wypadkiem uwielbiałam gotować, a latem robić przetwory z warzyw i owoców. Mam nadzieję, że rehabilitacja, którą otrzymam dzięki biegaczom i biegaczkom Poland Business Run, pomoże mi i będę mogła wrócić do ulubionych zajęć - mówi Agnieszka, beneficjentka Poland Business Run 2024.

4 km w dowolnym miejscu

Choć najszybciej rozchodzą się pakiety na bieg stacjonarny, z racji ograniczenia liczbowego, to najwięcej osób biegnie w opcji wirtualnej. W ubiegłym roku w Poland Business Run wzięło udział prawie 36,5 tys. biegaczy i biegaczek, z czego w Krakowie pobiegło 9 tys. - reszta to osoby, które pokonały 4 kilometry z aplikacją. Drużyny, które wybierają pakiety Virtual, cenią sobie wolność wyboru trasy - uczestnicy mogą biec w różnych miejscach, w swojej miejscowości czy w czasie urlopu, we własnym tempie, bez rywalizacji na żywo. Liczy się satysfakcja z pokonania dystansu, wsparcie potrzebujących i wspólnie zrealizowany cel.

Zapisy do Poland Business Run 2024 trwają do 6 czerwca, później dostępne będę również pakiety Eco - bez medalu i koszulki. Szczegółowe informacje na temat rejestracji można znaleźć na stronie: bieg.pbr.pl .