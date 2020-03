Nowy sezon, nowe auto i nowy pilot. Tak w rajdowy 2020 rok wkracza Kacper Wróblewski. Kierowca ORLEN Teamu, jeżdżący w barwach RMF FM, szykuje się do ataku na najwyższe lokaty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Wróblewski przesiada się w tym roku do Volkswagena Polo GTI R5. Pod nieobecność Miko Marczyka, który dołączył do ORLEN Teamu i wystartuje w mistrzostwach Europy, Wróblewski będzie jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa kraju.

Kacper Wróblewski szykuje się do ataku na najwyższe lokaty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Piotr Szydłowski /RMF FM

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski wystartują 17 kwietnia. Pierwsza runda to Rajd Świdnicki Krause.