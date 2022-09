Tom Kristensson i Andreas Johansson (Hyundai i20 R5) ukończyli pierwszy etap Rajdu Śląska na czele klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Liderzy tabeli sezonu wygrali w sobotę trzy odcinki specjalne i przewodzą rywalizacji, ale są tylko 0,4 sekundy przed Grzegorzem Grzybem i Adamem Biniędą (Škoda Fabia Rally2 Evo). Czołową trójkę uzupełniają Jarosław i Marcin Szejowie (Hyundai i20 R5, +5 s).

Załoga Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel / Materiały prasowe

Pierwsza pętla - oponiarska ruletka od początku

Piątkowe prognozy pogody mówiły jednoznacznie: będzie padać deszcz, jednak w sobotę rano nie było już to takie oczywiste. Załogi miały sporo problemów z doborem odpowiednich opon i to okazało się kluczowe w walce. Część załóg zabrała wyłącznie opony deszczowe, co na suchych OS 2 i 3 nie okazało się dobrym wyborem.

Najlepiej dzień rozpoczął Tom Kristensson, który zaryzykował i wyjechał z serwisu na czterech slickach (oponach na suchy asfalt). Pilotowany przez Andreasa Johanssona kierowca wygrał rywalizację na OS 1 PSB Mrówka Cyroń 1 o długości 9,04 km. Szwedzi swoim Hyundaiem i20 R5 pokonali jadących w bliźniaczym samochodzie braci Szeja, jednak tylko o 0,9 sekundy. Trzeci rezultat uzyskali Grzyb i Binięda (+1,7 s, Škoda Fabia Rally2 Evo), tylko jedną dziesiątą sekundy dalej sklasyfikowano Byśkiniewicza i Siatkowskiego (Hyundai i20 R5). Czołową piątkę uzupełnili Gabryś i Dymurski (+2,4 s, Škoda Fabia Rally2 Evo). Do mety nie dotarli Płachytka i Nowaczewski, którzy rozbili swoją rajdówkę na siódmym kilometrze. Załodze nic się nie stało, a mechanicy zdołali przygotować samochód do niedzielnego etapu.



Kolejną areną zmagań była próba OS 2 Kiczyce o długości dokładnie 9 kilometrów. Na zapętlonym odcinku najlepiej poradzili sobie Gabryś i Dymurski, którzy awansowali na fotele liderów Rajdu Śląska. Drugi czas uzyskali ponownie bracia Szeja (+2,2 s), na trzecim miejscu Kristensson i Johansson (+3,6 s). Kolejne pozycje zajęli Grzyb i Binięda (+3,9 s) oraz Wróblewski i Wróbel (+5,0 s, Škoda Fabia Rally2 Evo). Pętlę zakończył OS 3 Jastrzębie-Zdrój 1, najdłuższy w tym etapie (15,00 km). Tym razem oesowy triumf zapisali na konto bracia Szeja, którzy o 1,7 s pokonali duet Kristensson i Johansson. Na trzeciej pozycji uplasowali się Gabryś i Dymurski (+3,9 s), na czwartej Grzyb i Binięda (+4,1 s), a na piątej Poloński i Sitek (+7,2 s, Volkswagen Polo GTI R5).



Do parku serwisowego czołówka wjechała w kolejności: Szeja/Szeja, Kristensson/Johansson (+2,2 s), Gabryś/Dymurski (+3,2 s), Grzyb/Binięda (+6,6 s), Poloński/Sitek (+12,6 s).



Druga pętla: Kristensson atakuje, deszcz na koniec

Popołudniową pętlę najlepiej rozpoczęli Wróblewski i Wróbel, którzy wygrywając OS 4 PSB Mrówka Cyroń 2 awansowali o dwie pozycje - na piąte miejsce. Za nimi uplasowali się Grzyb z Biniędą (+3,1 s) oraz Kristensson z Johanssonem (+5,0 s). Po 6,6 s stracili Gabryś z Dymurskim oraz Szejowie, co zdecydowanie zacieśniło różnice w generalce. Szwedzi przyspieszyli na kolejnej próbie (OS 5 Kiczyce 2) i ukończyli ją ex aequo na pierwszej pozycji z Wróblewskim i Wróblem. Pół sekundy do nich stracili Grzyb i Binięda. Kristensson z Johanssonem zapisali na swoje konto także drugi przejazd odcinka Jastrzębie-Zdrój, pokonując o 1,3 sekundy Grzyba z Biniędą i o 3,3 sekundy Wróblewskiego z Wróblem.



Na koniec etapu rozegrane zostało Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich pod Kotłem Czarownic. Pogoda zagrała tu główną rolę: spadł deszcz, przez co załogi rywalizowały na mokrej nawierzchni. W tych warunkach najlepiej poradzili sobie Byśkiniewicz i Siatkowski, którzy swoim Hyundaiem i20 R5 pokonali o 0,2 sekundy Grzyba z Biniędą. Na trzeciej pozycji uplasowali się Wróblewski z Wróblem (+1,7 s), na czwartej Poloński z Sitkiem (+1,9 s), a na piątej Szeja z Szeją (+2,4 s). Dopiero dziewiąte miejsce zajęli Kristensson i Johansson (+4,1 s), którzy narzekali na niedobory mocy w swoim Hyundaiu. Mimo to udało się im utrzymać minimalne prowadzenie. Przed finałowym etapem mają jednak tylko 0,4 sekundy przewagi nad Grzybem i Biniędą, a 5 sekund tracą do nich bracia Szeja. Wróblewski z Wróblem widnieją w wynikach 13,2 sekundy za liderami, Gabrysia i Dymurskiego od pierwszego miejsca dzieli 16,9 sekundy.



W kategorii 2WD (samochody z napędem na jedną oś) oraz klasie NAT3 prowadzą Sobczak i Marczewski (Porsche 997 GT3 Cup). Z kolei klasie 3 przewodzą Bolek i Jastrzębski (Ford Fiesta Rally3), a w klasie 4 Sroka i Kielar (Peugeot 208 Rally4). W NAT2 najszybsi jak do tej pory są Parys i Górski (Ford Fiesta Proto), w 4R2 Kowalczyk i Hryniuk (Peugeot 208 R2), a w HR2 Stopa i Ślęczka (BMW M3 E36). W NAT4 prowadzą Kozłowski z Kozłowskim (Ford Fiesta), a w HR3 Szczotka i Janiszyn (Honda Civic).

Słodko-gorzki dzień dla Wróblewskiego i Wróbla

Sobota była słodko-gorzkim dniem dla Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla - zawodników ORLEN Team.

Na pierwszą pętle zawodnicy wyjechali na deszczowych oponach i deszczowym setupie. Chcieli wykorzystać jeszcze wilgotne warunki na pierwszym odcinku, ale niestety dwie kolejne próby były już kompletnie suche. Załoga robiła, co mogła, by stracić jak najmniej i dojechać na serwis, by tam dokonać zmian.

Druga pętla była już bardzo dobra w wykonaniu rajdowego duetu. Zawodnicy wygrali dwa oeasy, w tym jeden ex aequo oraz na ostatnich dwóch próbach zdobyli 3. miejsce. Obecnie są na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej - ze stratą 8,2 sek do podium.

Rajd Śląska 2022, nieoficjalna klasyfikacja generalna po OSS 7:



1. Kristensson/Johansson (Hyundai i20 R5) 40:39,8 s

2. Grzyb/Binięda (Škoda Fabia Rally2 Evo) +0,4 s

3. Szeja/Szeja (Hyundai i20 R5) +5,0s

4. Wróblewski/Wróbel (Škoda Fabia Rally2 Evo) +13,2 s

5. Gabryś/Dymurski (Škoda Fabia Rally2 Evo) +16,9 s

6. Poloński/Sitek (Volkswagen Polo GTI R5) +33,7 s

7. Byśkiniewicz/Siatkowski (Hyundai i20 R5) +42,9 s

8. Sobczak/Marczewski (Porsche 911 GT3) +1:21,1 s

9. Bolek/Jastrzębski (Ford Fiesta Rally3) +2:29,3 s

10. Parys/Górski (Ford Fiesta Proto) +2:31,8 s



Program Rajdu Śląska 2022 - 6. rundy RSMP 2022



Niedziela, 11 września (5 odcinków specjalnych, łącznie 40,24 km)

10:20 - Serwis C: 15 min. (Chorzów, Stadion Śląski)

11:35 - OS 8: Bruk Premium (2,37 km, Siewierz)

12:55 - OS 9: Pilica (10,16 km)

13:35 - OS 10: Łany Wielkie (15,18 km)

15:25 - OS 11: Pilica (10,16 km)

16:40 - OS 12: Bruk Premium (2,37 km, Siewierz)

18:02 - Serwis D: 10 min. (Chorzów, Stadion Śląski)

18:15 - Ceremonia mety (Chorzów, Stadion Śląski)