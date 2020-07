Postępowanie karne wszczął przeciw prezydentowi FIFA Gianniemu Infantino szwajcarski prokurator specjalny Stefan Keller, wyznaczony do zbadania kontaktów między szefem światowej federacji piłkarskiej a prokuratorem generalnym Szwajcarii Michaelem Lauberem. Podstawą do wszczęcia postępowania stały się potajemne spotkania z 2016 i 2017 roku z udziałem Infantino i Laubera, który kierował do niedawna śledztwem dot. korupcji w FIFA.

