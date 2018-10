Ponad pięćset dziewcząt z klas VII, gimnazjów i liceów ćwiczyło wraz z Otylią Jędrzejczak i zaproszonymi przez nią gwiazdami sportu kobiecego podczas akcji "Mistrzynie w szkołach" w Poznaniu. Nietypowa lekcja wychowania fizycznego odbyła się w olbrzymiej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich.



Właśnie ta grupa wiekowa najczęściej opuszcza lekcje wychowania fizycznego. My im mówimy: dziewczyny, ta lekcja jest super, a my wam pokażemy alternatywę. Każda z nich dostaje taśmę HMS, na której może ćwiczyć. Mówimy do nich, żeby nie bały się przegrywać. Przeciwnie - żeby po porażkach wstawały i szły dalej - mówiła Otylia Jędrzejczak.

Do Poznania na zaproszenie mistrzyni olimpijskiej i mistrzyni świata w pływaniu przyjechały medalistki olimpijskie - pięcioboistka Oktawia Nowacka i wioślarka Julia Michalska - a także lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic, pływaczka Alicja Tchórz oraz była bokserka i kick-bokserka Iwona Guzowska. Poznańska odsłona projektu "Mistrzynie w szkołach" była już trzecią w tym roku. Wcześniej wybitne sportsmenki spotkały się z uczennicami w Grębocinie koło Torunia i Sosnowcu.

Gwiazdy sportu nie ukrywają, że w dzieciństwie uwielbiały lekcje wychowania fizycznego. Zawsze bardzo lubiłam wf, bo zawsze byłam ruchliwym dzieckiem. Wiem, że teraz dziewczyny, szczególnie z liceum, nie lubią chodzić na wf. Chcę im powiedzieć, że to nie tylko pot, ale i dużo dobrej zabawy - mówiła Justyna Święty-Ersetic, gwiazda lekkoatletycznej reprezentacji Polski.

Otylia jest dla nas wzorem. Gdy tylko potrzebuje pomocy to stajemy i pomagamy. Chcemy zaszczepiać miłość do sportu, pokazywać, że to nie tylko sport wyczynowy, ale nauka życia. Chcemy zachęcać dziewczyny, by nie rezygnowały z lekcji wf - dodała pływaczka Alicja Tchórz, która przyjechała do Poznania na zaproszenie Otylii Jędrzejczak.

Po raz drugi w programie "Mistrzynie w szkołach" udział wzięła medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Oktawia Nowacka. Niesamowicie podobają mi się te inicjatywy, bo to świetny sposób, by przekonać młodzież do aktywności fizycznej. Te akcje mają niesamowitą energię - uważa najlepsza polska pięcioboistka.

Kolejną z gwiazd w trakcie spotkania z poznańskimi uczennicami była Julia Michalska, medalistka olimpijska w wioślarstwie. Poznań to moje miasto, tu się wychowałam i tu zaczęłam trenować wioślarstwo. Trzeba zachęcać dziewczyny w tym wieku do aktywności fizycznej. To jest bardzo ważne, to jest inwestycja w przyszłość, w ich zdrowie - mówiła.

Dziewczęta, które przyszły na tę nietypową lekcję nie ukrywały, że bardzo lubią lekcje wf. W tych lekcjach lubię to, że jest dużo ćwiczeń wzmacniających i to, że nie siedzimy, a coś robimy. A do tego mam bardzo fajną nauczycielkę. A dlaczego dużo dziewczyn nie chodzi na wf? Myślę, że wiele nie chce ćwiczyć np. z powodu miesiączki, ale także dlatego, że wf czasem jest rano i makijaż im się zmaże - mówiła Adrianna.

Jej koleżanka Dominika twierdzi, że wiele dziewcząt lekceważy lekcje wychowania fizycznego. Może po prostu nie zdają sobie sprawy, że to jest ważne dla naszego zdrowia? - powiedziała.

Głównym partnerem Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach" jest Always #JakDziewczyna. To akcja społeczna wspierana przez miliony kobiet na całym świecie, która zmienia negatywny wydźwięk wyrażenia #JakDziewczyna, tak, aby kojarzyło się wyłącznie z samymi wyjątkowymi cechami.

To wspaniały program, gratuluję Otylii pomysłu i realizacji tego projektu. Dla nas to świetna inicjatywa, do której z dużą radością przystąpiliśmy. Poprzez sport dziewczyny mogą budować pewność siebie i dlatego podjęliśmy się wspierania różnych projektów, które mają na celu właśnie budowę pewności siebie - mówiła Mariola Mirek, menadżer do spraw komunikacji marki Always.

W czasie kilkugodzinnego spotkania uczestniczki wraz z mistrzyniami sportu ćwiczyły pod okiem wykwalifikowanego trenera personalnego. Po zajęciach fizycznych uczennice spotkały się z Otylią Jędrzejczak i zaproszonymi przez nią sportsmenkami, a wcześniej otrzymały atrakcyjne pakiety ufundowane przez partnerów Fundacji Otylii Jędrzejczak, m.in. firmy Marwit i Henryk Kania.

Projekt "Mistrzynie w szkołach" jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

