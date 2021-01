Polska przegrała z Hiszpanią 26:27 (11:14) w swoim drugim występie w grupie B mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w Egipcie.

Polski zawodnik Arkadiusz Moryto / KHALED ELFIQI / POOL / EPA

W piątkowej pierwszej serii spotkań Hiszpanie zaliczyli wpadkę i tylko zremisowali z Brazylią 29:29, a biało-czerwoni pokonali wicemistrza Afryki Tunezję 30:28.

W niedzielę jednak Polacy przegrali z Hiszpanami 26:27.



Hiszpania ma w dorobku m.in. dwa tytuły mistrza świata (2005, 2013) oraz brąz (2011). Z igrzysk olimpijskich drużyna ta przywiozła trzy brązowe medale (1996, 2000 i 2008). W dwóch ostatnich ME w 2018 i 2020 roku stanęła na najwyższym stopniu podium.



We wtorek podopieczni trenera Patryka Rombla o godz. 20.30 na zakończenie rywalizacji w grupie B zmierzą się z Brazylią. O 18 na boisko wyjdą ekipy Hiszpanii i Tunezji.

W MŚ po raz pierwszy występują 32 zespoły. Z każdej z ośmiu grup do drugiej rundy awansują po trzy drużyny. W ten sposób powstaną cztery grupy po sześć ekip, z których po dwie najlepsze zagrają w ćwierćfinale.



Finał zaplanowano na 31 stycznia w Kairze. Mecze odbywają się bez publiczności.