Zły i rozgoryczony schodził ze stadionu w Dausze dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Małachowski po tym, jak nie zdołał awansować do finału mistrzostw świata w swojej dyscyplinie. Nie szczędził sobie słów krytyki. "Chciałem, by eliminacje były pokazem mojej mocy - i to był mój największy problem. Chora ambicja i tyle" - stwierdził wprost. Oświadczył również, że musi zastanowić się nad tym, czy kontynuować treningi: "Szkoda na to pieniędzy podatników".

