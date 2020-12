Znamy pary 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski! W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie, z którego wynika, m.in. że ŁKS Łódź podejmie Legię Warszawa. Broniąca trofeum Cracovia natomiast trafiła na Wartę Poznań.

Drużyna Cracovii zwyciężyła w poprzedniej edycji piłkarskiego Pucharu Polski / Wojtek Jargiło / PAP

Losowanie odbyło się o godz. 14 w siedzibie PZPN, poprowadzili je: Filip Adamus oraz sekretarz PZPN, Maciej Sawicki. Całość była transmitowana w mediach społecznościowych.

Wideo youtube

Piłkarze ŁKS, spadkowicze z ekstraklasy, najpierw wyeliminowali u siebie w rzutach karnych faworyzowany Śląsk Wrocław, a w następnej rundzie pokonali na wyjeździe trzecioligową (czwarty poziom) Unię Janikowo 2:0.



Tym razem poprzeczka zawiśnie bardzo wysoko, bowiem drużyna trenera Wojciecha Stawowego trafiła na lidera ekstraklasy i mistrza kraju - Legię. Warszawski klub Puchar Polski wywalczył 19 razy, co jest rekordem tych rozgrywek.



W poprzedniej rundzie Legia też grała w Łodzi. Zmierzyła się w klasyku z odradzającym się po latach kryzysu beniaminkiem 1. ligi Widzewem i po bramce Mateusza Cholewiaka zwyciężyła 1:0.

Co ciekawe, w 1/16 finału PP nie doszło do żadnej niespodzianki.

W każdej z 16 par zwyciężył faworyt - zespół z wyższej ligi, a jeżeli z tej samej, to plasujący się wyżej w tabeli.



Kto w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski?

W 1/8 finału w trzech przypadkach dojdzie do konfrontacji drużyn z ekstraklasy. Oprócz beniaminka Warty z Cracovią zmierzą się: Pogoń Szczecin z Piastem Gliwice oraz wicelider ekstraklasy Raków Częstochowa z trzecim obecnie w tabeli Górnikiem Zabrze.



Pierwszoligowy Radomiak Radom trafił na wicemistrza Polski Lecha Poznań.



Ponadto drugoligowa Chojniczanka Chojnice zagra z KGHM Zagłębie Lubin, pierwszoligowa Puszcza Niepołomice z Lechią Gdańsk, zaś spadkowicz z ekstraklasy Arka Gdynia z beniaminkiem 1. ligi Górnikiem Łęczna.



Zgodnie z regulaminem rozgrywek nie ma meczów rewanżowych.





Pary 1/8 finału Fortuna Puchar Polski

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

Chojniczanka Chojnice - KGHM Zagłębie Lubin

Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk

Arka Gdynia - Górnik Łęczna

Warta Poznań - Cracovia

Radomiak Radom - Lech Poznań

ŁKS Łódź - Legia Warszawa

Kiedy mecze?

Spotkania 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski zaplanowano na 9-11 lutego. Finał ma zostać rozegrany 2 maja 2021.



Decydujący mecz poprzedniej edycji z uwagi na pandemię odbył się wyjątkowo poza Warszawą. 24 lipca w Lublinie Cracovia pokonała po dogrywce Lechię Gdańsk 3:2.



Pula nagród w obecnej edycji wynosi 10 milionów złotych, z czego zwycięzca rozgrywek otrzyma aż pięć milionów.

Wczoraj w Zurychu natomiast odbyła się ceremonia losowania grup eliminacyjnych piłkarskich Mistrzostw Świata, które w 2022 roku zostaną zorganizowane w Katarze. Sprawdź, z kim zagra polska reprezentacja.